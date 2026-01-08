Traditionelles Maskenabstauben: Die Fasnet kann in Weitingen kommen

Bei der traditionellen Maskenabstaubete herrschte wieder eine tolle Stimmung. Es gab einen Teilwechsel bei den Abstaubern von Fabian Teufel zu Florin Schmitt.
Randvoll war wiederum das Narrenheim. Der Wechsel bei den Abstaubern erfolgte nahtlos während der Zeremonie. Stabiler Pfeiler bleibt aber weiterhin Mark Schweizer. So sorgte das Trio im Weitinger Narrenheim mit wohlgesetzten Versen, mit Witz, Gags und Pointen wieder für viel Frohsinn und Heiterkeit. Im Narrenflecken der Jauner und Bettschoner ist das am Dreikönigstag schon seit 45 Jahren „Fasnet, wia’s dr Brauch isch“.