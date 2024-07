In Schabenhausen geht es am Wochenende hoch her

1 Die gastgebende Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen, unser Archivbild entstand beim Bachfest 2023, hat während des Bachfestes viele befreundete Musikkapellen zu Gast. Foto: Albert Bantle

Das Bachfest gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender von Schabenhausen. Nun ist es am Wochenende wieder soweit: Drei Tage lang steht die Musik im Mittelpunkt des Geschehens.









Link kopiert



Hoch her geht es am kommenden Wochenende in Schabenhausen. Grund: die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen feiert ihr traditionelles Bachfest, das zu den absoluten jährlichen Höhepunkten in Schabenhausen zählt.