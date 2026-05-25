Traditioneller Wettbewerb: Deutscher gewinnt kurioses Käserennen in England

Den Berg hinab dem Käse hinterher: Jedes Jahr nehmen Menschen zum Spaß in England an einem kuriosen Wettbewerb teil. Ein Deutscher ist - wieder einmal - besonders gut dabei.
Brockworth - Bei hochsommerlichen Temperaturen in der englischen Grafschaft Gloucestershire jagen Dutzende Männer einem rollenden Käselaib hinterher - und wieder triumphiert ein Deutscher. Tom Kopke (24) aus München gewann am Mittag zum dritten Mal nacheinander das traditionelle wie kuriose Bergabrennen. "Ich sag' dir eins: Wenn dieser Hügel die Hölle ist, dann bin ich der Teufel", sagte Kopke grinsend der BBC im Siegerinterview.