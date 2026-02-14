Traditioneller Fackelumzug: 1900 Hasträger machten nachts die Straßen von Schuttern unsicher

Der Nachtumzug in Schuttern gehört zu einem der größten in der Region. 70 Zünfte machten den Friesenheimer Ortsteil am Freitagabend unsicher.
70 Zünfte und Gruppen mit gut 1900 Hästrägern machen Schuttern zum Narrendorf. Musik, Trommelwirbel, ausgelassene und tanzende Hästräger küren das ehemalige Klosterdorf zur Partymeile. Schuttern bringt in der Beständigkeit einen der größten Nachtumzüge der Region in einen Ort, der gerade einmal gut 1700 Einwohner zählt. Die mystische Atmosphäre ist mit der Klosterkirche im Hintergrund für einen Fackelumzug einzigartig.