1 Schwarzwälder Kirschtorte – dunkler Bisquit, Sahne, Sauerkirschen, Kirschwasser und Schokostreusel Foto: Santhosh Varghese/ Shutterstock

Schwarzwälder Kirschtorte ist weltweit bekannt. Aber nicht jede schmeckt so, wie frisch zubereitete aus dem Schwarzwald. Und auch hier gibt es Unterschiede je nach Konditor.















Schramberg - Schramberg, die Fünftälerstadt im Schwarzwald – so lautete viele Jahre der Werbeslogan der Stadt. Doch liegt das Industriestädtchen im Landkreis Rottweil wirklich noch im Schwarzwald oder nicht schon jenseits. Manche sagen, das Flüsschen Schiltach sei geologisch die Grenze – und da die ursprüngliche Stadtkirche St. Nikolaus und die heutige St.-Maria-Kirche mit Werken von Erich-Hauser noch diesseits dieses Bächleins liegen, darf eine original Schwarzwälder Kirschtorte auch aus Schramberg stammen. Da alle frisch zubereitet sind, kann es aber auch schon mal vorkommen, dass die Tortenleckerei einmal ausverkauft ist – doch dann mangelt es sicher nicht an anderen, passenden Alternativen zu einem Kaffee oder Cappucino.

Wir verraten, wo im Raum Schramberg die "Schwarzwälder" am besten schmeckt!

Bäckerei Brantner

Schon seit Jahrzehnten Tradition hat die Kirschtorte von der Bäckerei Brantner. Früher in der Oberndorfer Straße in Schramberg am „alten“ Standort entstanden, heute vom "neuen" Stammsitz in Hardt in die Filialen geliefert, darunter auch das Café am Rathausplatz in der Hauptstraße 26 am Beginn der Fußgängerzone. Wer gerne im Sommer draußen Kaffee und Torte(n) liebt, einige allerdings nicht immer freie Tische stehen zur Verfügung.

Infos: Bäckerei Brantner, Hauptstraße 26, 78713 Schramberg, www.brantner.de, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 6 bis 18 Uhr, Samstag 6 bis 16 Uhr, Sonntag 7.30 bis 16.30 Uhr. Barrierefreier Zugang

Bäckerei Menrad

Schräg gegenüber vom „Brantner-Bäck" hat die Bäckerei Menrad ebenfalls eine Schwarzwälder Kirschtorte im Angebot. Auch sie wird in der Hardt hergestellt und kommt aus der dortigen Backstube frisch in den Verkauf in der Talstadt. Und natürlich gibt es neben Platz im Bäckerei-Café drinnen auch einige Tische draußen in der großen Fußgängerzone der Stadt.

Infos: Bäckerei und Konditorei Menrad, Hauptstraße 29, 78713 Schramberg, www.baeckerei-menrad.de, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 18 Uhr, Samstag 6.30 bis 12.30 Uhr. Barrierefreier Zugang.

Bäckerei Storz

Wer vor oder nach dem Einkaufen Lust auf eine Schwarzwälder Kirschtorte hat, wird bei der Bäckerei Storz im „Kaufland“ in der Schramberger Nordstadt fündig. In der dortigen Bäckereifiliale – der Hauptsitz mit gläserner Backstube befindet sich in Sulgen – ist ein Bäckerei-Café eingerichtet, in dem die beliebte Sahnetorte ebenfalls angeboten wird.

Infos: Bäckerei Storz, Bahnhofstraße 30, im Kaufland, 78713 Schramberg, www.baeckerei-storz.de, Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr, am Tag vor Feiertagen bis 21 Uhr. An Feiertagen geschlossen. Barrierefreier Zugang über die Tiefgarage.

Café Hirschbrunnen

Als Café, Bar, Lounge, Restaurant und Brasserie bezeichnet sich das „Café Hirschbrunnen“ unweit des gleichnamigen Brunnens an einem lauschigen Plätzchen mitten in der Stadt. Neben Plätzen im Lokal selbst steht auch eine Außenterrasse, die bei Bedarf beheizt werden kann, den Gästen offen. Auch im Café Hirschbrunnen, das eine eigene Backstube hat, wird die Köstlichkeit, die vor 100 Jahren begann, die Welt zu erobern, hergestellt und angeboten.

Infos: Café Hirschbrunnen, Marktstraße 12, 78713 Schramberg, www.cafe-hirschbrunnen.eatbu.com, Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 9 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 18 Uhr. Barrierefreier Zugang.

Café Bar Majolika

Nur wenige Gehminuten vom Zentrum entfernt, unweit des früheren Schlosses der Grafen von Bissingen entfernt, befindet sich in einem Teil der früheren Schramberger Majolikafabrik, an der Schiltach gelegen, das Café Bar Majolika. Auch wenn die Internetseite nicht in allen Bereichen ganz up-to-date erscheint, das Lokal ist es schon und die Kirschtorte ist natürlich auch hier aus eigener Herstellung.

Infos: Café Bar Majolika, Schiltachstraße 28, 78713 Schramberg, www.cafebarmajolika.de, Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 15.30 bis 22.30 Uhr, Freitag 15.30 bis 1 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 22.30 Uhr. Barrierefreier Zugang.