In Villingendorf, Herrenzimmern und Bösingen geht es rund

12 Die (Andrea)-Berg-Narren, ein neuer Narrentyp ist in Bösingen unterwegs. Foto: Hölsch

Am Rosenmontag gehörten in Villingendorf, Herrenzimmern und Bösingen die Straßen, Gassen und Festhallen den unzähligen Narren.









In Villingendorf warfen die Habermüasler sowie die Narrenräte mit ihrem Präsidenten Tobias Schuhmacher hoch oben auf dem Narrenwagen, begleitet von hübschen Gardemädchen, ihre Gaben in Hülle und Fülle gezielt zu den vielen Zuschauern.

Eine gewaltige Narrenschar freute sich des Daseins: Habermüasler, Saier und eine stattliche Anzahl Rottweiler Narren, Bennerrössle, Fasnetsgruppen und Fasnetswagen. Die Musikkapelle Villingendorf unter der Leitung von Roland Müller sowie die Hirschgässle-Musikanten unter der Leitung von Peter Zimmermann spielten ohne Unterlass auf.

In der Turn- und Festhalle wurde anschließend groß gefeiert. Eine Party am Abend – Motto: Ab auf die Insel – schloss sich an.

Burgnarren voller Elan

Einen Narrenflecken weiter begleitete die Musikkapelle Herrenzimmern unter der Leitung von Markus Biche und den Klängen des Burgnarrenmarsches die Narrenschar während des Sprungs musikalisch durch die Straßen. Eine glückselige Zeit für die Narrenräte unter ihrem Präsidenten Klaus Stern, die kleine, mittlere und große Garde, die Bennerrössle-Teams sowie eine stattliche Zahl von Burgnarren und ein paar Rottweiler Kleidlesträgern.

Anschließend zog es Narren und Menschen in die Turn- und Festhalle.

Speckmockel ideenreich

Einen weiteren Fasnetflecken weiter erlebten viele Zuschauer einen bunten Fasnetsmontagumzug in Bösingen. Sehen, staunen und feiern war angesagt: für und mit dem Elferrat unter Führung des Speckmockel-Präsidenten Günther Stritt, die kleine, mittlere und große Garde, die Bösinger Narren sowie ideenreiche kostümierte Gruppen.

All die Narren zogen von der Beffendorfer Straße durch die Ortsmitte zur Festhalle. Sie wurden vom Musikverein Bösingen unter der Leitung von Marco Fuentes mit den Klängen des Speckmockel-Marsches musikalisch verwöhnt und begleitet.

Die Fasnetshochburg Bösingen ist beliebt, da sie großzügig ihr Auswurfmaterial unter die Zuschauer bringt. Im Anschluss war in der Festhalle buntes Fasnetstreiben.