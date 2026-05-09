Traditionelle Allianz: Wie der Iran-Krieg das US-Saudi-Bündnis unter Druck setzt

Der Iran-Krieg bringt das Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien ins Wanken. Riad blockiert einen US-Militäreinsatz - und stellt damit eine jahrzehntelange Allianz auf die Probe.
Riad - Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs Ende Februar sind auch die traditionellen Allianzen in der Golfregion einer schweren Belastungsprobe ausgesetzt. Besonders das Verhältnis zwischen Washington und Riad steht unter Druck. Im Zuge des Krieges wurden die Golfstaaten – als Stationierungsorte für zahlreiche US-Truppen – immer wieder zur Zielscheibe iranischer Angriffe.