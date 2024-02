Was sind Froschkutteln?

1 Winfried Kretschmann nimmt seit Jahren am traditionellen Froschkuttelnessen teil. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2018. Foto: dpa/Felix Kästle

Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist Stammgast beim Froschkuttelnessen der Narrenzunft Gole am Fastnachtsdienstag. Frauen müssen draußen bleiben – auch Journalistinnen. Das sorgt für Kritik.









Rund um die Fastnacht gibt es die seltsamsten Bräuche, die nur Eingeweihte so richtig verstehen. Dazu gehört mit Sicherheit auch das „Froschkuttelessen“. Auch in diesem Jahr tischt die Narrenzunft Gole in Riedlingen (Kreis Biberach) die Speise wieder auf. Traditionell hat die Zunft dabei hohen Besuch im Riedlinger Rathaus: Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lässt sich das besondere Frühstück am Fastnachtsdienstag (8.45 Uhr) seit Jahrzehnten schmecken. Dort sei er allerdings privat und nicht in seiner Funktion als Ministerpräsident, erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin auf Anfrage.