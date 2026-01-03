Tradition zum Jahreswechsel: Schutterns Ortsvorsteher läutet Glocke als Zeichen des Friedens

Zum Neujahrstag haben Ortsvorsteher Jürgen Silberer und sein Stellvertreter Roland Mieth die Freiheitsglocke von Schuttern vom Dach der Ortsverwaltung erklingen lassen.
Was vom Dach des ehrwürdigen Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert erschallt ist eigentlich nur ein recht kleines und schlichtes Glöckchen. Der Ton erinnert eher an einen alarmierenden Glockenklang, als an einen salbungsvollen Klang wie er von den Kirchtürmen erklingt. Monoton bimmelt es nur einmal im Jahr, immer am Neujahrstag, um Punkt 13 Uhr in den Mittagshimmel. Dass es nicht an eine Kirchturmglocke erinnert, ist so gewollt. In früheren Jahren verhieß die Glocke eine Warnmeldung. Schutterns Ortsvorsteher Jürgen Silberer hat diese noch sehr junge Tradition liebend gern von seinem Amtsvorgänger Hans-Jürgen Kopf übernommen. Kaum ein anderes Glöckchen hat es zu solch einem wichtigen Amt reihum geschafft.