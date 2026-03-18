Tradition unter Druck: Darum gibt es immer weniger Kleinbrenner im Kinzigtal

Immer mehr Kleinbrennereien im Kinzigtal haben Probleme: Hohe Kosten, sinkende Zahlen und strenge Vorgaben erschweren das Geschäft. Verbände fordern Anpassungen.
300 Liter Alkohol pro Jahr: Das ist die zugelassene Menge, die ein Kleinbrenner laut deutschem Brennrecht herstellen darf – zu wenig, sagt Ulrich Müller, Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Müller ist selbst Mitglied im Kleinbrennerverband und setzt sich für dessen Interessen ein. „Seit mehr als 20 Jahren wollen wir die Menge auf 700 Liter erhöhen, das Brennen muss sich auch wirtschaftlich lohnen, denn die Kosten sind enorm“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.