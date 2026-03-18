Tradition unter Druck: Darum gibt es immer weniger Kleinbrenner im Kinzigtal

300 Liter Alkohol pro Jahr: Das ist die zugelassene Menge, die ein Kleinbrenner laut deutschem Brennrecht herstellen darf – zu wenig, sagt Ulrich Müller, Vorsitzender des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Müller ist selbst Mitglied im Kleinbrennerverband und setzt sich für dessen Interessen ein. „Seit mehr als 20 Jahren wollen wir die Menge auf 700 Liter erhöhen, das Brennen muss sich auch wirtschaftlich lohnen, denn die Kosten sind enorm“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Kosten für eine Kleinrennerei belaufen sich auf rund 50 000 Euro. 300 Liter seien da zu wenig, um die Kosten eines Betriebs zu tragen, geschweige denn, ihn profitabel zu machen, heißt es. Auch die gestiegenen Rohstoffkosten machten den Brennern zu schaffen. Mit dem Großhandel zu konkurrieren sei faktisch unmöglich, so Müller. In der Region gebe es circa 7000 Brennereien. Laut seiner Einschätzung sind davon noch etwa 5500 in Betrieb – und diese Zahl nehme stetig ab.

Das bestätigt auch Antje Bendel vom Hauptzollamt Lörrach, das für die Brennereien im Ortenaukreis zuständig ist. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt sie mit, dass die Zahl der Kleinbrennereien in den vergangenen fünf Jahre im Ortenaukreis stetig gesunken sei: Waren es 2020 noch 5800, seien es nun nur noch knapp 5106 – ein Rückgang von fast 700 Betrieben, Tendenz sinkend.

Demografischer Wandel gegen Tradition

Einen klaren Grund hierfür sieht Bendel jedoch nicht: „Verschiedene Kriterien spielen da wohl eine Rolle. Der demografische Wandel scheint aber einer der Hauptgründe zu sein.“

Die nachfolgende Generation wolle oder könne den Betrieb nicht übernehmen. Hier spielt laut dem Hauptzollamt auch der Zeitaufwand und der Profit eine Rolle: Wer brennen will, muss das wirtschaftliche Bedürfnis nachweisen. Nur Landwirte mit einem eigenständigen Hof und einer Betriebsfläche von mindestens drei Hektar dürfen Schnaps und Hochprozentiges brennen.

Laut Müller beliefern rund 80 Prozent der Kleinbrennereien den Großhandel. Die Margen seien hier gering, da sie mit der Preispolitik des Großhandels konkurrieren müssten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die anderen 20 Prozent nutzten die Direktvermarktung als Vertriebsweg. Bei ihnen laufe es geschäftlich besser. Sie müssten aber auch „am Ball bleiben“, um ihre Geschäfte am Laufen zu halten, denn die Menschen trinken immer weniger Alkohol, sagt Müller.

Um diesem Rückgang in der Region entgegenzuwirken, gibt es seitens der Brennverbände einige Initiativen. Dazu gehört beispielsweise das neu gestartete Gemeinschaftsprojekt „Regionale Cocktails aus Baden-Württemberg – Kulturerbe und Natur im Einklang“. Dessen Ziel sei die Entwicklung und Vermarktung regionaler Cocktailkonzepte – auch alkoholfreier Varianten – sowie die umfassende Einbindung der Klein- und Obstbrenner im Land. Geplant sind unter anderem Schulungen, professionelle Brennkurse, die Interessierte Anfänger besuchen können, öffentliche Veranstaltungen sowie das Erstellen von Informationsmaterialien.

Wegfall des Monopols trifft Brenner hart

Diese Maßnahmen sollen Wissen vermitteln und die Sichtbarkeit des Kulturguts stärken. Der Fokus liegt hierbei laut Müller vor allem auf dem regionalen Bezug. Die Richtlinien des Wettbewerbs lassen nur Cocktails mit Bränden aus Obst, Früchten, Nüssen beziehungsweise Kräutern aus Baden-Württemberg als Zutaten zu. Die Zukunft des Handwerks sieht Müller dennoch nüchtern. Verbandsaustritte von fünf bis acht Prozent pro Jahr seien in der Branche mittlerweile die Norm. Seiner Einschätzung nach bleiben wohl „nur die ganz Guten“ übrig. Der Rest der Berufsstands werde es wohl auch in Zukunft schwer haben, sich gegen die Preisgestaltung der Großbrennereien und des Großhandels zu behaupten.

Ein wesentlicher Faktor des Rückgangs ist laut Müller unter anderem auch der Wegfall des Branntweinmonopols. Bis 2017 kaufte der Staat den von Brennereien produzierten Alkohol aus landwirtschaftlichem Ursprung zu garantierten Preisen. Laut Müller kam er danach zur Verwertung in der Pharma- und Kosmetikindustrie zum Einsatz, was den Markt entlastete. Dieses Monopol wurde zum Leidwesen der Brenner aufgehoben, da es derzeitigen EU-Recht widersprach.

Statistik

Hausach:

64 Haslach, Fischerbach, Hofstetten:

157 Steinach:

122 Mühlenbach:

76 Gutach:

55 Hornberg:

17 Wolfach, Oberwolfach:

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