Tradition lebt in Waldachtal auf: Kinder freuen sich auf den Weihnachtstraktor

Lichterfahrt am Nikolaustag-Abend durch Salzstetten. Eine Tradition aus dem Erzgebirge lebt auch in Waldachtal auf.
„Lichter sollen die Herzen erhellen.“, meint Kurt Geiger. Mit seinem Weihnachtstraktor fährt der frischgebackene 70-jährige Oldtimer-Liebhaber am Samstag, 6. Dezember, ab 17 Uhr bis 20 Uhr durch Salzstetten, um die Einwohner zu erfreuen. An die Kinder möchte er Geschenke verteilen. Wie in den Vorjahren werden diese schon auf den Nikolaus warten, der ja traditionell einmal im Jahr die Kinder beschenkt.