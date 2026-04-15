Tradition in Wildberg: Mit dem „Määäh-Drescher“ zum Schäferlauf

Die Vorbereitungen für den Schäferlauf Wildberg, der vom 17. bis 20. Juli stattfindet, laufen auf Hochtouren.
Viele Schäferlauf-Besucher wollen mehr als einen Programmpunkt an diesen vier besonderen Tagen alle zwei Jahre in Wildberg erleben. Deshalb wurde bereits 1998 ein Pin-Konzept entwickelt, damit Besucher mit nur einer Eintrittskarte preisgünstig Zugang zu den verschiedenen Veranstaltungen erhalten. Der Pin zum Schäferlauf Wildberg 2026 ist ab sofort beim Bürgerservice im Wildberger Rathaus für 14 Euro erhältlich. Mittlerweile ist der Pin außerdem ein beliebtes Sammlerstück, denn zu jedem Wildberger Schäferlauf erscheinen die Comic-Schafe in neuem Design und mit neuem, humorvollem Spruch. 2026 ist es der „Määäh-Drescher“.