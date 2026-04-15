Tradition in Wildberg: Mit dem „Määäh-Drescher“ zum Schäferlauf

Die Vorbereitungen für den Schäferlauf Wildberg, der vom 17. bis 20. Juli stattfindet, laufen auf Hochtouren.

Viele Schäferlauf-Besucher wollen mehr als einen Programmpunkt an diesen vier besonderen Tagen alle zwei Jahre in Wildberg erleben. Deshalb wurde bereits 1998 ein Pin-Konzept entwickelt, damit Besucher mit nur einer Eintrittskarte preisgünstig Zugang zu den verschiedenen Veranstaltungen erhalten. Der Pin zum Schäferlauf Wildberg 2026 ist ab sofort beim Bürgerservice im Wildberger Rathaus für 14 Euro erhältlich. Mittlerweile ist der Pin außerdem ein beliebtes Sammlerstück, denn zu jedem Wildberger Schäferlauf erscheinen die Comic-Schafe in neuem Design und mit neuem, humorvollem Spruch. 2026 ist es der „Määäh-Drescher“.

Vom Leistungshüten bis zum Festzug In diesem Jahr musste das Organisationsteam um Maximilian Ormos und Eberhard Fiedler ein paar Einschränkungen einführen, nachdem die Stadt Wildberg Preise und Kosten neu kalkulieren musste. Der Pin beinhaltet den Eintritt zum Leistungshüten am Samstag, zum historischen Festzug am Sonntag sowie zum Programm auf dem Schäferlaufplatz am Sonntag.

Zudem werden beim Vorlegen des Pins am Festzelt am Samstagabend (Filder Spatzen) sowie am Montagabend (Die Grafenberger) fünf Euro Nachlass auf den Eintrittspreis von regulär 15 Euro gewährt. Der Pin beinhaltet also bereits zwei Mal fünf Euro Festzelt-Eintritt.

Kostenfreie Veranstaltungen

Für viele Veranstaltungen fällt aber auch keine Eintrittsgebühr ein: Am Freitagabend (SWR3-Party) ist der Eintritt kostenfrei, es muss jedoch ein Verzehrbon erworben werden. Das Feuerwerk kann ohne Eintritt bestaunt werden. Der Eintritt ins Festzelt am Sonntagnachmittag (Nagoldtal Musikanten) ist kostenfrei. Auch der Besuch des Programms am Sonntagmorgen vor dem Rathaus steht jedem offen. Beim Wildberger Nachmittag, dem Trauerzug zum „Schäferlaufvergraba“ und dem Auftritt des Clubs der Sackhüpfer – alle diese Veranstaltungen finden am Montag statt – wird ebenfalls kein Eintritt fällig.

Unsere Empfehlung für Sie Hauptversammlung in Effringen Beim Schäferlauf sind auch die Roten Reiter dabei Viel vor hat der Reit- und Fahrverein Effringen. Das wurde bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich.

Statt des Pins besteht auch die Möglichkeit, Eintrittskarten für einzelne Veranstaltungen zu erwerben. Besucher ab zwölf Jahren zahlen Eintritt. Karten für die Aufführungen des Festspiels „Der Klosterschäfer und des Teufels Puppenspieler“ am Freitag und Samstag in der Wildberger Stadthalle gibt es für 14 Euro (Einzelkarten) beziehungsweise für 20 Euro (Familienkarten). Der Eintritt zum Leistungshüten kostet einzeln vier Euro. Für den Besuch von Festzug und Schäferlaufplatz am Sonntag zahlen Gäste ohne Pin sechs Euro. Der Eintritt ins Festzelt liegt am Samstag und am Montag bei jeweils 15 Euro.

Bus-Shuttle dreht seine Runden

Die Parkmöglichkeiten sind begrenzt und die Spritpreise schmerzhaft hoch. Eine gute Alternative zum eigenen Auto sind daher die öffentlichen Verkehrsmittel. Während des Schäferlaufs wird wieder ein Bus-Shuttle seine Runden drehen. Eine Fahrt kostet pro Person zwei Euro. Wer einen Pin besitzt, fährt kostenfrei mit. Weitere Informationen gibt es unter schaeferlauf-wildberg.de.