Tradition in Trillfingen: So ist die Freude auf Ostern noch größer

So ist die Freude auf Ostern noch größer

Tradition in Trillfingen

1 Kinder und Erwachsene freuen sich gleichermaßen über den wieder einmal gelungenen Osterbrunnen in der Ortsmitte. Foto: Thomas Kost/Thomas Kost

Zum vierten Mal hat der katholische Kindergarten St. Valentin den Brunnen in der Dorfmitte österlich geschmückt. Osterbrunnen haben eigentlich vor allem im Fränkischen eine Tradition, im Zollernalbkreis gibt es nur wenige von ihnen.









In Binsdorf gibt es einen Osterbrunnen, in Dautmergen auch. Aber im Haigerlocher Stadtgebiet bislang eben nicht. Das wäre doch eine prima Sache, hat sich das Kindergartenteam um Leiterin Silke Schellhammer schon seit Längerem gedacht – und 2022 zum ersten Mal eines Osterbrunnen in die Tat umgesetzt.