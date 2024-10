Tradition in Trillfingen: Positive Bilanz beim 247. Schäferjahrtag – trotz Änderungen

1 Beim Seel- und Lobamt entzündeten Kerzenmeister Berthold Schwarz (von links), Pfarrer Dieter Mayer und Zunftmeister Martin Beuter feierlich die traditionelle Schäferjahrtagskerze. Foto: Lenski

Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, viel Musik, Witze und lustige Sprüche warteten zum Abschluss der Traditionsfeier der Schäferzunft auf die Besucher im Trillfinger Vereinsheim. Trotz einiger Programmänderungen gab es viel Lob und Gratulationen.









Martin Beuter, der Zunftmeister der Schäferzunft, sprach bei der abendlichen Rechnungsabhör von einem ungewöhnlichen Jahrtag und von einem historischen Schritt in der nun beinahe 250-jährigen Geschichte seiner Vereinigung. So habe in diesem Jahr das Seel- und Lobamt bei dem mit Pfarrer Dieter Mayer trotz seines Ruhestands mitwirkte, erstmals am Abend stattgefunden. Zudem seien die morgendliche Rechnungsabhör sowie das Gabelfrühstück ganz ausgefallen.