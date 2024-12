Tradition in Sulz am Eck

1 Der Sulzer Weihnachtsbaum steht jetzt an der neu renovierten Gemeindehalle. Foto: Marit Roller

Das traditionelle Singen unterm Weihnachtsbaum darf auch in diesem Jahr im Wildberger Stadtteil Sulz am Eck nicht fehlen. Eine kleine Änderung zu den bisherigen Jahren gibt es allerdings.









Link kopiert



Was wäre Weihnachten in Sulz ohne das Singen unterm Weihnachtsbaum am vierten Advent?