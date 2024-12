Tradition in Schuttern: Tobias Streit macht Kindern jedes Jahr als Nikolaus eine Freude

Tradition in Schuttern

1 Um den Kindern in Schuttern eine Freude zu machen, legte Tobias Streit 170 Kilometer zurück. Gemeinsam wurde in der Grundschule gesungen und gefeiert. Bei Elter und Kindern kam die Aktion gut an. Foto: Bohnert-Seidel

Egal wie voll sein Terminkalender ist, für seine Nikolaus-Aktion in seiner Heimat Schuttern nimmt sich Tobias Streit jedes Jahr Zeit und fährt dafür 170 Kilometer. Bei den Kindern in der Schutterner Grundschule und ihren Eltern kam der Besuch gut an.









Mit seiner „Nikolaus-Kiste“, in der sich Mitra, Buch, Purpurmantel und weißes Unterkleid befinden, kommt Bischof Nikolaus, in der Person von Tobias Streit, seit 23 Jahren nach Schuttern – so auch dieses Jahr. Heute ist der 37-Jährige längst Pfarrer und steht der Katholischen Kirchengemeinde Neckar-Elsenz mit 10 000 Katholiken vor. Ab dem 1. Januar 2026 wird er leitender Pfarrer der neuen großen Kirchengemeinde Kraichgau sein.