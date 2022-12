3 Annemarekle und der Nachtwächter: Die Herrenkramersche Krippe wird in der Weihnachtszeit wieder bespielt. Foto: R. Hak

Eigentlich ist es spannend, denn das Herrenkramersche Kripple, die große Barockkrippe, die im Rottweiler Stadtmuseum beherbergt ist, öffnet nur zwischen Weihnachten und Maria Lichtmess ihre Pforten, und wird dann auch bespielt. Doch dazu findet sich immer weniger "Personal".















Rottweil - Es war eine alte Tradition in Rottweil, dass man in den Weihnachtstagen von Haus zu Haus zog und sich dort die Hauskrippen anderer Familien anschaute. Ein ganz besonderes Stück nannte auch Franz Josef Kramer, der als Herrenkramer bekannt ist, sein Eigen. Die riesige Barockkrippe wurde seit dem Jahr 1865 auch bespielt – oder vielmehr "lebig gmacht", wie man in Rottweil sagt.

Der Herrenkramer wohnte anfangs in der Badgasse 3 und später in der Hauptstraße 58. Nach seinem Tod 1873 blieb die Krippe in der unteren Hauptstraße weiter für die Öffentlichkeit zugänglich, und nach dem Zweiten Weltkrieg kam sie zu Miriam und Paul Hezigner in die Flöttlinstorstraße.

Schon aus Kindertagen bekannt

Auch der frühere Rottweiler Stadtarchivar, Historiker Winfried Hecht, kennt die Krippe bereits aus Kindertagen, kam er damals doch aus dem ausgebombten Stuttgart mit seiner Mutter nach Rottweil. "Das erste Mal habe ich die Krippe mit meiner Tante Helene im Jahr 1947 oder 1948 zusammen angeschaut", erinnert sich Hecht. Später hätten er und andere Buben das Kripple dann selbst bespielt. "Wir brauchten da kein Publikum", erzählt Hecht lachend von so manchem Schabernack, der da so hinter den Kulissen geschah.

Generationen betreut

Bis heute betreut er das barocke Kleinod, die Texte der verschiedenen Sprechrollen beherrscht er im Schlaf. Jahr für Jahr hat er – mittlerweile Generationen von – Kripplebuben und -mädle betreut.

Doch seit einigen Jahren macht sich auf Hechts Stirn die eine oder anderen Krippensorgenfalte breit, denn die Krippenspieltradition scheint immer mehr in Vergessenheit zu geraten. "Zum einen sind in der Weihnachtszeit viele Leute im Urlaub, zum anderen wird es auch immer schwieriger, Mädchen und Buben zu finden, die die Krippe bespielen wollen", bedauert Hecht. Freilich, hier ist echtes Rottweiler Schwäbisch gefragt. Doch das sollte kein Problem sein, denn die Kinder können die Texte aus dem Textheft ablesen, müssen sie keinesfalls auswendig lernen. Das kann nur Hecht, und greift auch spontan stimmlich mal ein, wenn‘s klemmt. Egal ob beim kühnen Asiaten oder beim Annemarekle – Winfried Hecht ist vorbereitet. Da kann nix schief gehen.

Das Spiel macht richtig Spaß

Dass mit der Tradition aber ein Stück Alt-Rottweil stirbt, das möchte Hecht verhindern. "Das Spiel macht auch richtig Spaß", sagt er einladend und die Begeisterung ist ihm anzumerken, selbst bei aller Trauer darüber, dass an diesem Samstagvormittag keiner vom erwarteten Krippenpersonal auftaucht. Aber Hecht gibt die Hoffnung nicht auf und hofft, dass sich noch ein paar interessierte Kinder und Jugendliche bei ihm melden und helfen, ein Stück Alt-Rottweil zu bewahren. Die nächste Probe ist am Donnerstag, 22. Dezember.

Nach zweijähriger Pause

In der Weihnachtszeit wird nach zweijähriger Pause die Herrenkramersche Krippe wieder an Sonn- und Feiertagen im Stadtmuseum Rottweil bespielt. Karten sind ab sofort erhältlich. Von vielen nicht bloß in Rottweil sehnlichst erwartet: ’s Annemarekle, der Kreuzwirt, der Kemmichfeger, der arme Kapuziner, der Doktor Eisenbarth, ’s Jaköble und ’s Hennamägdle sowie all die weiteren kleinen Gestalten der einzigartigen Herrenkramerschen Krippe sind zur Weihnachtszeit wieder da.

Nach zweijähriger Pause wird die Herrenkramersche Krippe im zweiten Stock des Stadtmuseums von Winfried Hecht und den Krippleskindern wieder "leabig" gemacht. Vom zweiten Weihnachtstag, dem sogenannten Stephanstag, bis zum Sonntag vor Lichtmess spielt die bekannte Rottweiler Barockkrippe an den Sonn- und Feiertagen jeweils ab 14 Uhr, ab 15 Uhr und ab 16 Uhr. Unentgeltliche Karten sind im Dominikanermuseum immer bis zwei Tage vor dem gewünschten Spielbeginn zu erhalten. Allerdings sind die Zahl der Plätze im Krippleszimmer begrenzt (Kinder ab einem Jahr benötigen ebenfalls eine Karte).

Unverändert zu sehen sind die vier wechselnden Hauptszenen der Krippe mit den Engeln und Hirten beim Stall von Bethlehem, mit den Heiligen Drei Königen beim Jesuskind, mit der Hochzeit von Kana und schließlich mit der Darstellung im Tempel.