Zahlreiche Jäger und Besucher besuchten die Hubertusmesse in der Kirche St. Stephanus in Leinstetten.















Dornhan-Leinstetten - "Ich war wirklich ergriffen", hat Maria-Lena Weiss (MdB, CDU) beim Wildessen im neuen Bürgerhaus in Leinstetten über ihren Besuch der Hubertusmesse verraten. Nicht nur für die Politikerin war es die erste Messfeier unter Jägern. Auch Pfarrer Julius Ssebulo von der Seelsorgeeinheit St. Jakobus Sulz-Dornhan gestaltete zum ersten Mal diese traditionelle Veranstaltung, zu der die Kreisjägervereinigung (KJV) eingeladen hatte und die der Hegering Dornhan organisierte.

Die Kirche St. Stephanus in Leinstetten war voll besetzt, als die Bläsergruppen der KJV von der Empore herab den Gottesdienst mit dem Signal "Begrüßung" eröffneten. Dann zogen Pfarrer, Ministranten und die Parforcehornbläsergruppe Rottweil unter der Leitung von Eugen Schuler in die jagdlich-herbstliche geschmückte Kirche ein. In seiner Predigt erinnerte Ssebulo an die Schöpfung des Herrn, die die Jäger mit ihrem Wirken würdigen.

Einsatz der Jäger für die Natur

Jäger und Gäste wechselten nach der Messfeier in das Bürgerhaus Leinstetten, wo sie von Mitgliedern des Dorfgemeinschaftsvereins empfangen wurden. Kreisjägermeister Otmar Riedmüller begrüßte den voll besetzten Saal und dankte Pfarrer Ssebulo für seine bewegenden Worte. Dornhans Bürgermeister Markus Huber würdigte den Einsatz der Jäger für die Natur. Als einen Termin, der ihm "sehr am Herzen liegt" bezeichnete der Erste Landesbeamte in seiner Ansprache die Hubertusmesse. Hermann Kopp versicherte, dass die Jagd in der Gesellschaft fest verankert sei.

Lebensraum schaffen und erhalten

Maria-Lena Weiss, die mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern gekommen war, stellte fest: "Die Jäger tun viel für die Nachhaltigkeit im Kleinen und bewirken damit Großes". Sie dankte der KJV für das Engagement, Lebensraum zu schaffen und zu erhalten.

Es gab aber auch Gäste ohne jagdlichen Hintergrund: Eine Familie aus einer Kreisgemeinde besucht zu Ehren des verstorbenen Vaters, der den Namen Hubertus trug, jedes Jahr die Hubertusmesse. Tradition lässt sich eben auf vielfältige Weise leben.