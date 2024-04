Tradition in Lahr

1 Wo ist das passende Gegenstück für mein Memory-Kärtchen? Diese Frage trieb die Kinder um. Foto: Baublies

Viele Kinder und etliche Eltern hatten trotz Wind und Wetter Freude an der Suche nach Osternestern im Friedrich-Maurer-Park. Der veranstaltende Freundeskreis des Stadtparks achtete diesmal besonders auf die Umwelt.









Link kopiert



Die Osternester im Friedrich-Maurer-Park bestehen seit diesem Jahr aus Papier. Daher suchten die vielen Kinder und einige Eltern in diesem Jahr „nur“ eine zweite Memory-Karte, die zwischen Tulpen, an Bäumen und Sträuchern auf der oberen Ebene des Parks gerade so versteckt waren, dass auch kleinere Kinder mitmachen konnten.