Die Eröffnung des Irma West Kinderfests in Hechingen brachte bereits am Freitag zahlreiche Besucher auf die Beine. Nicht einmal ein Bagger, der sich kurz vor Start auf dem Festplatz verfahren hatte oder der zum Verzehr vorgesehene Ochse, der im Verkehr feststeckte, konnte die Festfreude trüben. Das erzählte Stefan Walter, der Vorsitzende der Irma West Gemeinschaft

Während sich die Hechinger Schulen im Weiherstadion in einem Völkerballturnier gemessen haben, fand zeitgleich der Seniorennachmittag in der Stadthalle Museum statt. Der Jugendfanfarenzug eröffnete das Programm unter der Leitung von Markus Best. Und rund 30 Mädels der Tanzgruppe von Tanja Bland zeigten zur Musik der Eiskönigin ihr können. Es ist Tradition, dass eine Gruppe des großen Festumzuges am Sonntag auch beim Seniorennachmittag vorgestellt wird. In diesem Jahr war es die Projektgruppe der Grundschule Hechingen, die den Gästen einen ersten Vorgeschmack auf ihre Kostüme und Lieder darbot. „Wir bleiben uns treu“, sagten auch Timo Dautzauer und Ingo Dollenmaier, die den Zuschauern des Seniorennachmittags mit MundArt-Brettle „schwäbische Mundart in allen Variationen“ darbot.

Ehrungen

Beim Seniorennachmittag wurden die Fanfarenzügler für das langjährige Musizieren geehrt. Das Ehrenabzeichen in Silver (seit sechs Jahren dabei) erhielten Christiana Gatsondioo, Fabian Bulach, Ilias Gatsondis, Joel Patrice Fézelot, Johannes Scheiling, Julius Klumpp, Patrick Bock. Silas Brecht erhielt das Ehrenabzeichen in Gold (neun Jahre), weil er bereits 2014 beim Jugendfanfarenzug dabei ist.