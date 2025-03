Tradition in Hechingen-Boll: Beerdigung für „Tante Fasnet“ im roten Sarg

Die Fasnetveranstaltung wurde im Jahr 1915 von Ortspfarrer Ferdinand Häusler in die heutige Fassung umgeschrieben. Dies, weil es zuvor immer zu Meinungsverschiedenheiten mit der Kirche gekommen ist. Auch die Polizei bemühte sich 1922 vergebens Anhaltspunkte zum Einschreiten zu finden, da es gegen die nun seit 110 Jahren unveränderte Zeremonie des Pfarrers keine haltbaren Gründe gab. War die Teilnahme Früher nur Männern gestattet, ist dies nach der Neufassung auch den Frauen erlaubt.

Fahnenträger marschiert voraus

Das „Fasnetvergraben“ gliedert sich in verschiedene Abschnitte. So beginnt die Veranstaltung mit dem Trauerzug, der durch die Dorfmitte in die Festhalle zieht. An der Spitze marschiert der Fahnenträger. Ihm folgen der Laternenträger, Sargträger, Messner als Vorbeter sowie der Pfarrer (Narrenvogt) und nicht zuletzt die Trauergemeinde.

„Ich hatt ne alte Tante“

Unter Weinen und Wehklagen zieht der Trauerzug in die Festhalle ein. Der rote Sarg der „Tante Fasnet“ wird auf der Bühnenmitte abgestellt. Im Namen des alten Faschingsgeistes Damon wird die Zeremonie eröffnet und das bekannte Lied „Ich hatt ne alte Tante“ gesungen. Teils mit spitzer Zunge folgen Trauerreden. Hierbei werden auch Kränze an der Bahre niedergelegt.

Auf die Predigt folgt der Leichenschmaus

Die humorvollen Reden erfolgen in Reimform oder sind nur scherzhafte Wiedergaben aktueller Ereignisse der vergangenen Fasnet. Zum Ende der Ansprachen streut der Pfarrer Asche aus und leert das Nachtgeschirr des Nachtwächters über die Bahre. Nach der Ansage „Tragt sie fort in eine Lumpenecke, denn sie stinkt ja schau wie sechse“ wird die „alte Fasnet“ von der Bühne getragen. Es folgt der Opfergang nach den mahnenden Worten des Pfarrers: „Opfert keine Hosenknöpfe, sonst geht’s euch an die Köpfe“.

Nach der mahnenden Predigt werden die Zuschauer zum Leichenschmaus eingeladen. Unter besonderer Anweisung wird Rettich-Salat mit drei Fingern aus dem Nachttopf gegessen. Das besondere: Es darf nicht „abgeschüttelt“ werden, was nicht jedem Gast gelingt. Danach wird das aus Ton gebrannte und handbemalte Unikat des „Saichhafens“ meistbietend versteigert. Mit dem aktuellen Höchstgebot von 144 Euro bleibt im Jubiläumsjahr der Hasawedel der Hafen in Boll.

Kein Blitzer, aber ein Kühlschrank

Auch die Fasnet 2025 endet in Boll mit der Bekanntgabe der närrischen Dorfbegebenheiten, welche der Narrhalla das Jahr über bekannt geworden sind. Wussten Sie schon, dass Sonja B. den halben Ort warnte, in der Dorfstraße stehe ein Blitzer. Dies vier Tage lang, bis sie bemerkte, dass der angebliche Blitzer ein Kühlschrank ist. Die Narrhalla rät ihr zu einer Brille.

Oder dass sich Neumitglied im Narrenverein, Alessio Di G., Sorgen um die aktuelle Veranstaltung des Fasnetvergrabebens machte. Denn als erfahren hatte, dass die „alte Tante Fasnet“ verstorben sei, er ernsthaft nachfragte ob bei diesem Trauerfall die Traditionsveranstaltung wohl stattfinde. Spätestens nach der Veranstaltung bemerkte er, dass auch im nächsten Jahr ein Fasnetvergraben stattfinden wird. Denn nach der Fasnet ist bereits wieder vor der Fasnet. Flau am Magen, Kopf wie Stroh – doch nächstes Jahr isch’s wieder so.