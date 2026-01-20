Tradition in Donaueschingen: Sinkender Bierkonsum macht Fürstenberg-Brauerei zu schaffen

Beim Fürstenberg-Neujahrsempfang geht es um sinkenden Bierkonsum, neue Trends – und ein klares Bekenntnis zu Region, Bierkultur und Donaueschingen.
Der Neujahrsempfang der Fürstenberg-Brauerei in Donaueschingen stand ganz im Zeichen des Dialogs über wirtschaftliche Herausforderungen, regionale Verbundenheit und die Zukunft der Bierkultur. In traditionellem Rahmen brachte die Brauerei Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gastronomie und Gesellschaft zusammen und unterstrich damit einmal mehr ihre Rolle als fest verwurzelter Akteur im Schwarzwald-Baar-Kreis.