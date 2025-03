Lückenschluss B 523 bei Villingen BI warnt vor Umweltgefahren

In einem offenen Brief kritisiert die Bürgerinitiative „Nordzubringer Nein Danke“ die Trassenführung der B 523 über die Altlast Biswurm am Stadtrand von Villingen. Messwerte würden alarmierende Schadstoffbelastungen im Grundwasser zeigen.