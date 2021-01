Tradition in Altstadt Rottweiler Fasnets-Original "Hefe" erzählt

Dr Hefe, ein Altstädter durch und durch, hat mit der Narrenzunft bereits frühzeitig die Lage sondiert. Herausgekommen ist eine Aktion, die seinesgleichen sucht. Doch dies verwundert eigentlich niemanden.

DVDs im Paket mit Sekt und Narrenbändel

Kabisbälle wurden intensiv gesichtet, und ein spezielles Programm für den Hausgebrauch wird angeboten. Die DVDs im Paket mit Sekt und Narrenbändel gingen weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln.

An diesem Samstag ist Kabisball in wahrscheinlich fast so vielen Haushalten wie sonst Mitglieder dieser Haushalte in der Halle gewesen wären. Etwa 330 waren es in den normalen Jahren. Der Verkauf von DVD oder USB-Stick ging durch die Decke, eine zweite Auflage wurde alsbald fällig.

Kleine Pikanterie am Rande. Zu erwerben war und ist dieses feine Arrangement auch im Schweizer Lädele unweit vom Schwarzen Tor; und dessen Adresse, Hauptstraße 1, ist sinnigerweise eben jene der ruhmreichen Mutterzunft, der Narrenzunft Rottweil, die immer wieder mal von ihren Kindern geneckt wird. Narrenkarte, extra altmodisch gestaltet, und Narrenbändel des auszufallenden 2021er-Sprungs gibt es nun eben exklusiv von der Altstädter Zunft. Wie im echten Leben: Kleinere Boote sind (hin und wieder) wendiger als größere.

Ein weiteres Ausrufezeichen setzte die Altstädter Kabiszunft an Dreikönig mit einem Videoclip. Der Narrenmarsch, A-cappella-Vortrag eines gewichtigen Trios mit den Sangesqualitäten eines Orpheus’ (ohne Eurydike), und einer Bilderschau aus den Stuben rund um St. Pelagius lassen Herzen höher schlagen. Mit dabei im schwarzen Bajazz: dr Hefe.

Dieser Trauerbajazz hat bereits bei mehreren Gelegenheiten seinen Dienst getan. Schließlich hat Ralf Armleder früh einen intensiven Zugang zur Fasnet gefunden.

Die Stammtische

Fasnet ist mehr als der Narrensprung. Weit mehr. Ein zentraler Bestandteil: das Aufsagen. Das erste Mal bewusst aufgesagt wurde ihm, dem Hefe (dieser Spitzname lässt sich nicht auf den frühen Genuss eben dieser Biersorte zurückführen, sonst müsste er ­Kristall gerufen werden), in jungen Jahren.

Ging er einst in den 80er-Jahren am Stammtisch vorbei, an dem Gustav Breucha und andere Altstädter Originale saßen, so wurde ihm aufgesagt.

Aufsagen, also spitzbübische, hintersinnige oder einfach launige Anmerkungen aus dem Ärmel schütteln. Einst gang und gäbe an den Stammtischen. Gelingt dann aus dem Stegreif eine schlagfertige Antwort, freut sich die gesamte Runde. Eine tolle Sache. Eigentlich ist somit fast immer Fasnet.

An der Fasnet selber ist es in gewisser Weise eine besondere Ehre, von Narren aus dem Narrenbuch aufgesagt zu bekommen. Noch besser, wenn das Aufgesagte nicht unkommentiert bleibt.

Das Gestalten eines Narrenbuchs ist eine Kunst für sich. Wenn Narrenstückle der Stadtleit’ als Geschichte gemalt und diese Bilder wortreich ausgeschmückt werden. Fasnet in seiner reinen Form; eben eine andere Ebene als der Fasching ("Wolle ma se roi lasse") oder der Karneval ("Kölle alaaf").

Dorf in der Stadt

Es kommt der Altstadt zugute, dass sie quasi ein Zwitter ist. Eine Dorfgemeinschaft in einer Stadt. Dieser heimelige Charakter begünstigt das Funktionieren der Fasnet mit Personen. So wird am Schmotzigen relativ wenig (stadt)-politisiert, auch die große Politik bleibt in der Regel außen vor.

Hier stehen die Originale der Altstadt im Mittelpunkt. Und ihre Narrenstückle, die sie sich das Jahr über geleistet haben. Dr Hefe: "Wir haben noch genügend Originale. Hier kennt noch jeder jeden."

Da die Betonung auf dem Wörtchen "noch" liegt, zeigt sich, dass die Moderne mit ihren veränderten Lebensgewohnheiten keinen Bogen um seine Heimat macht. Dr ­Hefe macht keinen Hehl daraus, dass die Stammtische weniger werden. Immerhin gibt es den "Bauernmarkt"; dort ersetzt so mancher Einkauf das Feierabendbier von einst, besser das Gespräch in froher Runde. Und hier erfährt man, was im Flecken passiert.

Diese Beobachtung lässt sich verifizieren. An seinem ersten Schmotzigen habe er 33 Narrenstückle beieinander gehabt. Heute, so dr Hefe, heute sei er froh, wenn es fünf oder sechs seien. Überhaupt der Schmotzige. Der halbe Ort bastelt da rum. Die Narrenhandwerker. Die Schmotzigenhandwerker. Sie zeigen, wie kreativ das Kabisland ist. Nicht selten kommt es vor, dass die Leit’ extra für ihren Auftritt am Schmotzigen ein Lied einstudieren. "Das ist große Klasse."

Wobei die Auftritte der Schmotzigengruppe "Hefe und Pieps" Fundgruben des Frohsinns und der Originalität sind. So manche Träne mag da aus dem Augenwinkel rollen beim Gedanken an so manches Possenspiel.

Sei es der Ententanz bei Hefes Premiere als 14-Jähriger. Sei es der Ausflug ins "Paradies" mit einer Geiß, die dann auf den Teppich vor der Rezeption demon­striert hat, dass ihre hinteren Körperfunktionen – möglicherweise vor Aufregung – bestens funktionierten. Sei es die gezüchteten Mücken, die in den Wirtschaften freigelassen wurden. Sei es das Jahr, als ihre Gruppe "nicht da" war – also nicht nur nicht in der einen Gaststube, die sich verwundert gezeigt hat, dass "Hefe und Pieps" nicht kamen, und auch nicht in der anderen; sie waren in keiner. Dafür in Seedorf auf dem Altweiberball.

Aus der Tiefe des Bauchs

Die Kreativabteilung im Schatten von St. Pelagius stand und steht scheinbar nie still. Das Jahr über nicht. Wie einst im Sommer. Hefes Protest mit Schwimmflügelchen, Schnorchel und Schild "Wir müssen draußen bleiben", das eigentlich Hunden vorbehalten ist, gab plakativ wieder, dass damals nicht jedem das Frühschwimmen im Freibad ermöglicht wurde. Das wider den Stachel Löcken muss nicht immer mit dem Vorschlaghammer geschehen. Oft sind es leisere Töne, die mehr Nachhall erzeugen.

Davon profitiert selbstverständlich so manche Gemeinderatssitzung ebenso, die, wenn es die Sache erfordert, mit einem Spruch aus der Tiefe von Stadtrat Hefes Bauch etwas von ihrer Höhe einbüßt – und somit die Diskussion wieder mehr auf den Boden der Realität holt. Beinahe wie ein Schüler aus der letzten Reihe, der den Lehrer hochnimmt, scherzt er.

Es folgt nun ein harter Schnitt. Für Ralf Armleder gehören Fasnet und der Tod zusammen. Seelisch auf den Felgen geht der Krankenpfleger, wenn Menschen in diesen Wochen alleine sterben müssen. Er erinnert an das Memento mori ("Gedenke des Todes", "Sei Dir der Sterblichkeit bewusst") im Münster. An das Symbol der Vergänglichkeit.

Deshalb ist es für ihn selbstverständlich, als Abstauber in ein Haus zu Todkranken zu gehen. Oft sei es da zu ganz eigenen Situationen gekommen. "Man darf auch heulen als Abstauber," sagt der Bär von Mann, "das gehört dazu." Fasnet ist nicht nur freudvoll, sie ist auch melancholisch, auch sensibel, auch mit Tiefe.

Doch zurück ins Jahr 2021. Seit Dreikönig liegen die Larven in Hefes Wohnzimmer – und bleiben liegen. Er erzählt, dass die Kabiszunft bis zur Fasnet nicht untätig bleibt. Fasnet in Zeiten der Corona-Pandemie ist anders. Heimeliger. Leiser. Privater. Aber dank den Kommunikationsmöglichkeiten der Gegenwart sehr wohl möglich. Wie am 23. Jänner der Kabisball 2021 daheim auf dem Sofa. Und wie weiteres aus der Kreativabteilung "Rottweil downtown", das derzeit als nicht spruchreif bezeichnet wird.

Einfach damit "älle Stadtleit’ g’sund bleibet". Und in 2022 dann draußen laut das Hu hu hu zu hören ist.