Bereits im letzten Jahr sammelten die Sternsinger für den guten Zweck. Jetzt waren deutschlandweit wieder rund 300 000 Sternsinger unterwegs, um den Segensgruß „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ zu überbringen.

Der Europa-Park empfing am Sonntag eine Delegation der Sternsinger aus Frankreich, der Schweiz und Gemeinden aus der Region, heißt es in einer Pressemitteilung des Freizeitparks. Rund 100 „Könige“ aus dem Dreiländereck hinterließen dabei den Segensspruch neben dem Haupteingang des Europa-Park.

Die Sternsinger aus der Erzdiözese Freiburg kamen in diesem Jahr aus der Pfarrei Maria Magdalena Wutöschingen sowie aus der Seelsorgeeinheit Hausach-Hornberg.

Spenden werden für Amazonien gesammelt

Die Aktion Dreikönigssingen des Kindermissionswerks steht 2024 unter dem Motto: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Alle 27 Diözesen in Deutschland beteiligen sich traditionell an der Spendenaktion von Kindern für Kinder.