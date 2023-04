1 Dieses Mädchen hat ein süßes Päckchen gefunden. Foto: Endrik Baublies

Die Osternestsuche im Friedrich-Maurer-Park hat wieder viele Kinder und Eltern angezogen. Auch das Streicheln von Hasen hat dem Nachwuchs am Montag Freude bereitet. Mitglieder des Freundeskreises Stadtpark hatten viel Arbeit in die Vorbereitungen investiert









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Neugier der Osterhasen im Gehege war sofort geweckt. Denn die ersten Kinder und Eltern waren bereits deutlich vor dem Start der eigentlichen Suche um 10 Uhr gekommen – und mussten warten. Also hatten sie viel Zeit, sich um die Stallhasen zu kümmern.

Währenddessen waren die Geschwister Carlo und Mara sowie Charly und Johann mit den Müttern Eva Martinelli und Victoria Boeckmann auf dem oberen Plateau unterwegs. Sie verteilten die Tüten, in denen etwas Süßes, Äpfel, ein Osterhase aus Hefe und Malstifte samt Malhefte eingepackt waren, in Büschen und Sträuchern. Nicht vergessen: In jeder der Tüte stecket eine Memorykarte, die jedes „Osterei“ individuell machte.

Gegen 10 Uhr wird die Warteschlange länger

Die Kinder und später die Mütter im Nachgang achteten sorgfältig darauf, dass jede der Karten in den durchsichtigen Beuteln gut sichtbar war. Derweil wurde die Schlange vor der Kasse immer länger – es strömten weiter viele Besucher von beiden Seiten auf das Plateau.

Richard Sottru, Leiter der Abteilung öffentliches Grün und neuer Vorsitzender des Freundeskreises Stadtpark, erklärte, was alles an Vorbereitungen notwendig war: Am Dienstag vor Ostern fängt eine Gruppe von sechs bis acht Vereinsmitgliedern mit dem Einpacken an. Dann holt jemand die Osterhasen aus Hefe bei der Bäckerei Baumert, übrigens eine Spende, in Schuttern ab. Die Äpfel spendet der Bauernhof Lehmann in Dinglingen. Auch das muss organisiert werden. Am Ostermontag wird schließlich der Verkaufsstand im Park aufgebaut und einige Helfer verteilen zunächst etwa 50 „Ostereier“ auf dem Plateau. Boeckmanns sind seit einigen Jahren dabei, die Martinellis helfen heuer vor der eigentlichen Suche das zweite Mal mit.

Es sind 250 Tüten, die der Freundeskreis insgesamt eingepackt hat. Dafür gibt es 250 verschiedene Karten in den Tüten – und die Dubletten, die Kinder und Eltern an der Kasse für vier Euro erstehen. Wie das mit dieser großen Zahl, die jedes Memoryspiel bei Weitem toppt, hinhaut, kann wieder Sottru erklären: Die insgesamt 500 Karten mit 250 verschiedenen Motiven haben vor mehr als zehn Jahren verschiedene Lahrer Kindergärten angefertigt. Das „Made in Lahrer Kitas“ war nachhaltig und dazu echte Qualitätsarbeit. Die Karten sind seitdem jedes Jahr im Einsatz.

Einige der Eltern verteilen weitere Tüten nach und nach, je nach Bedarf und Andrang der Besucher. Der Nachschub hängt auch davon ab, wie schnell Kinder und manchmal auch Eltern fündig werden.

Sottru schätzte kurz vor Beginn, dass die Suche am Ostermontag etwa 90 Minuten dauern könnte. Das lag auch am ersten richtigen Frühlingstag im April. Tatsächlich war der Zustrom kurz vor 10 Uhr ordentlich und ein Ende war da nicht in Sicht. Alle brachten Geduld mit – zur Freude der „Osterhasen“ im Stall. Der eine oder andere Jubelschrei „Ich hab’s gefunden“ durchbrach die Geräuschkulisse und brachte die Hasen im Gehege nicht aus der Ruhe.