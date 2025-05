Für Hans-Jörg Lauble, Wirt des Schwanen auf dem Fohrenbühl, und seine Tochter Gudrun Eckl ist die Organisation des Fests immer sehr aufwendig. Es sei schon eine große Aufgabe den Markt an sich privat zu organisieren, so Lauble. Dazu komme das Festzelt, das Lauble und seine Tochter immer wieder an die Grenze des Machbaren geführt habe, auch wegen der Auflagen und Vorschriften.

Die aufwendigen Vorbereitungen, wie beispielsweise Personal- und Mitarbeitersuche und Programmerstellung, wären für ihn und seine Tochter nicht mehr alleine zu stemmen, so der Schwanen-Wirt. Im vergangenen Jahr sei dann auch noch einer der beiden zehn Tage vor Pfingsten ausgefallen. Für die Situation des anderen gebe es in so einem Fall keine Worte.

Die Helfer für dieses Jahr sind bereits gefunden

Ein Team mit einer starken Mannschaft könnte sich die Aufgaben teilen und daher suchen Lauble und seine Tochter für das nächste Jahr einen Verein, ein Team, eine Interessengruppe oder eine Vereinsgemeinschaft, die in der Lage und interessiert ist, das Festzelt auf dem alljährlich zu Pfingsten stattfindenden Fohrenbühler Schellenmarkt zu bewirten und daraus ein wahres Festwochenende zu gestalten.„Ihr habt ein Defizit in der Kasse, ihr wollt eure Vereinskasse aufbessern, oder Euch einfach etwas dazu verdienen um Vereinsziele zu verwirklichen?“, möchten Lauble und Tochter entsprechende Gruppen ansprechen. Es könne auch eine Art Vereinsgemeinschaft speziell für das Festwochenende auf dem Fohrenbühl gegründet werden, so Lauble. Für ein persönliches Gespräch, in dem er die Hintergründe, Erfahrungen und auch Zahlen erläutert, steht Hans-Jörg Lauble zur Verfügung. Sollte sich niemand finden, der das Fest übernimmt, könnte es sein dass der Schellenmarkt, der auf eine 400-jährige Tradition zurückgeht, nicht mehr in der bisherigen Form stattfinden kann.

Für dieses Jahr steht das Helfer-Team, die Vorbereitungen sind in der Endphase und wer es auf den Fohrenbühl geschafft hat, kann sich auf ein schönens Programm und einen großen Markt freuen.

Programm des Schellenmarkts 2025

Los geht es am Samstag, 7. Juni, um 20 Uhr im großen Festzelt mit der Schellenmarkt-Party mit DJ Jerzy. Der Eintritt dazu ist frei. Am Pfingstsonntag, 8. Juni, findet dann der große Kram- und Jahrmarkt mit vielen verschiedenen Marktständen, Kinderkarussell und Bunjee statt. Ab 10.30 Uhr gibt es einen zünftigen Frühschoppen mit Zeltküche und Mittagstisch. Für Unterhaltung sorgt dabei das „Original Schwarzwaldquintett”. Ab 15 Uhr unterhält die Trachtenkappelle Langenschiltach. Am Pfingstmontag, 9. Juni, gibt es auf dem Floh- und Krammarkt viel zu entdecken und um 10.30 Uhr beginnt im Festzelt ein ökumenischer Festgottesdienst. Um 12 Uhr beginnt der Frühschoppen mit den “Heimathelden“ und ab 15.30 Uhr spielen „The Polka Seven“.