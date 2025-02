Ein Jubiläumsjahr ist für einen Verein immer mit vielen zusätzlichen Aufgaben und Anstrengungen verbunden. So konnte der Trachtenverein Reckhölderle bei seiner Hauptversammlung auf ein turbulentes Vereinsjahr zurückblicken.

Beim Rückblick stand das Festwochenende mit den Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Trachtenvereins, verbunden mit dem Gautrachtentreffen des Trachtengaus Schwarzwald (TGS) und dem Kreistrachtenfest des Bunds Heimat und Volksleben Schwarzwald-Baar (BHV) im Vordergrund. Ein gemeinsames Treffen beider Verbände, das es bisher noch nie gegeben hatte, und dem großen Jubiläumsumzug.

Tanzleiterin Daniela Storz konnte von einem aufregenden Vereinsjahr mit 23 Proben und Auftritten berichten, in dem im Zeitraum vor dem Jubiläum sogar wöchentlich geprobt worden sei.

Das Bild, das der Verein bei den Jubiläumsfeierlichkeiten abgegeben habe, sei eine mehr als positive Präsentation der Gemeinde nach außen hin gewesen, so Bürgermeisterstellvertreterin Regina Rist.

Regelrechtes Personalkarussell

Nachdem sich Claus Stange nicht mehr zur Wahl stellte, wurde ein regelrechtes Personalkarussell angeschoben. Zur neuen Vorsitzenden wurde die bisherige stellvertretende Vorsitzende und Tanzleiterin Daniela Storz gewählt. Als neue stellvertretende Vorsitzende fungiert die bisherige Schriftführerin Luisa Ratz, und für die neu eingeführte Position des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wurde in Abwesenheit Samuel Schleicher gewählt. Neue Schriftführerin wurde Anja Schütz, und als aktiver Beisitzer wurde für eine weitere Amtszeit, allerdings die letzte, wie er betonte, Raphel Herbst gewählt.

Neun Jahre an der Spitze

Neun Jahre stand Stange an der Spitze des Traditionsvereins. Doch nicht nur in dieser Zeit hat der „Vollbluttrachtler“ sehr viel bewegt, wie Kenner des Vereins wissen und sich in der Laudatio seiner Nachfolgerin, Daniela Storz, eindrucksvoll zeigte.

1975 in die neue Kindergruppe eingetreten, habe er diese damals quasi schon mitbegründet. In der Folgezeit habe er sich als fleißiger Tänzer hervorgetan und seit jeher schon früh ein Amt übernommen. Unter anderen war er von 1985 bis 2007 über 22 Jahre hinweg als Beisitzer Mitglied im Vorstand.

Seit 1985 habe sich Stange, immer mit Hauptrollen betraut, als engagierter Theaterspieler hervorgetan. Dazu habe er von 1990 bis 2004 als Vereinsfotograf agiert und auch sonst vieles umgesetzt wie die Neuorganisation der Nikolausgewänder. 2016 habe er dann das Amt des Vorsitzenden zu einem Zeitpunkt übernommen, als es um den Verein nicht allzu gut gestanden habe. Ohne sein immer offenes Ohr, seinen Perfektionismus, und seine sprichwörtliche Hartnäckigkeit hätte vieles nicht hätte umgesetzt werden können.

Goldene Vereinsehrennadel

Für seine Verdienste würdigten die neue Vorsitzende zusammen mit Jochen Alber, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Trachtengaus Schwarzwald, Claus Stange mit der goldenen Ehrennadel.