Trachtenkapelle Schuttertal: Neue Gaudispiele versprechen frischen Wind beim Waldfest am Eichberg

Die Trachtenkapelle Schuttertal kündigt für ihr Waldfest am Wochenende ein neues Format an.
Starke Manneskraft ist gefragt: Die Helfer ziehen an den Seilen, bis das Festzelt schließlich steht. Momentan sind die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Schuttertal sehr damit beschäftigt, das traditionelle Waldfest, das vom 13. bis 15. Juni auf dem Waldfestplatz Eichberg im Untertal stattfindet, vorzubereiten. An drei Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Unterhaltung und geselligem Beisammensein in besonderer Atmosphäre.