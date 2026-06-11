Trachtenkapelle Schuttertal: Neue Gaudispiele versprechen frischen Wind beim Waldfest am Eichberg

Die Trachtenkapelle Schuttertal kündigt für ihr Waldfest am Wochenende ein neues Format an.

Starke Manneskraft ist gefragt: Die Helfer ziehen an den Seilen, bis das Festzelt schließlich steht. Momentan sind die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Schuttertal sehr damit beschäftigt, das traditionelle Waldfest, das vom 13. bis 15. Juni auf dem Waldfestplatz Eichberg im Untertal stattfindet, vorzubereiten. An drei Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Unterhaltung und geselligem Beisammensein in besonderer Atmosphäre.

Zum Auftakt am Samstag soll laut Ankündigung ein neues Veranstaltungsformat für frischen Wind sorgen. Unter dem Titel „Eichberg Eskalation – Battles, Beats & Brass“ stehen ab 18 Uhr Gaudispiele für Teams mit vier bis sechs Personen auf dem Programm. Bei den „Battles“ treten die Mannschaften in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Mit dabei ist auch ein Team des Musikvereins.„Wer kann die Musikerinnen und Musiker schlagen?“, stellt Michaela Wieseke vom Vorstandsteam die spannende Frage. Für die erfolgreichsten Teams winken attraktive Preise.

Ab 21 Uhr übernimmt die Blasmusikformation „Badisch Blech“ die musikalische Unterhaltung im Festzelt. Der Eintritt ist frei. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch eine Burger-Station und eine Spritz-Bar.

Kinderprogramm steht am Sonntag an

Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Tradition und Familie. Ab 11.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit dem Musikverein Kippenheim und am Nachmittag präsentieren sich das vereinseigene Vororchester sowie die Tanzgruppen des TV Schuttertal. Für die jüngsten Gäste wird ein Kinderprogramm angeboten. Unter anderem dürfen die Kleinen verschiedene Instrumente ausprobieren.

Die für den Sonntagnachmittag liebevoll von den Musikerfamilien zubereiteten Torten und Kuchen werden sicherlich bei den Festgästen gut ankommen. Ab 16 Uhr sorgt der Männergesangsverein „Schutterbund“ Schuttertal für musikalische Unterhaltung, bevor ab 17.30 Uhr der Musikverein Wittelbach den Festtag stimmungsvoll ausklingen lässt.

Auch Montagabend ist einiges geboten, denn ab 17 Uhr öffnet das Zelt zum traditionellen Handwerkervesper. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 18 Uhr „Die Egerländer – Im Ernst wir Moschen weiter“. Die Trachtenkapelle Schuttertal freut sich bereits jetzt auf zahlreiche Gäste sowie und auf ein schönes Waldfest auf dem idyllischen Festplatz am Eichberg.