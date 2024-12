1 nlässlich des Jubiläums gab die Trachtenkapelle Oberwolfach alles bei ihrem Konzert Foto: Hohenstein/Picasa

Die Aktiven der Trachtenkapelle Oberwolfach begeisterten ihre Besucher mit ihrem Konzert anlässlich des 200-jährigen Vereinsbestehens.









Ein erstklassiges Jahreskonzert präsentierte die Trachtenkapelle zum 200-jährigen Bestehen am Samstag in der voll besetzten Festhalle. Das begeisterte Publikum kam voll auf seine Kosten und genoss an diesem Jubiläumsabend sowohl klassische als auch moderne Blasmusik auf höchstem Niveau.