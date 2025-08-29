Trachtenkapelle Kinzigtal: Deshalb begeisterten die Musiker beim Sommerfest in Halbmeil die Besucher

Das viertägige Sommerfest der Trachtenkapelle Kinzigtal in Halbmeil ging am abschließenden Tag mit drei Blaskapellen weiter. Diese sorgten für beste Stimmung.
Das Sommerfest der Trachtenkapelle Kinzigtal ging über vier Tage. Im Festzelt auf dem Festplatz in Halbmeil erreichte es am Sonntag seinen zweiten Höhepunkt: den Tag der Blasmusik. Zur Musik von drei befreundeten Blaskapellen, der Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach, der Gruppierung „Symbadisch“ des Musikvereins Zähringen und dem Musikverein Hofweier servierten die Halbmeiler einen reichhaltigen Mittagstisch und später dann Kaffee und Kuchen.