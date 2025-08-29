Trachtenkapelle Kinzigtal: Deshalb begeisterten die Musiker beim Sommerfest in Halbmeil die Besucher

Das viertägige Sommerfest der Trachtenkapelle Kinzigtal in Halbmeil ging am abschließenden Tag mit drei Blaskapellen weiter. Diese sorgten für beste Stimmung.

Das Sommerfest der Trachtenkapelle Kinzigtal ging über vier Tage. Im Festzelt auf dem Festplatz in Halbmeil erreichte es am Sonntag seinen zweiten Höhepunkt: den Tag der Blasmusik. Zur Musik von drei befreundeten Blaskapellen, der Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach, der Gruppierung „Symbadisch“ des Musikvereins Zähringen und dem Musikverein Hofweier servierten die Halbmeiler einen reichhaltigen Mittagstisch und später dann Kaffee und Kuchen.

Auf die Jüngsten wartete gleich nebenan auf dem Spielplatz ein kleines Kinderprogramm mit einer Auswahl an Blasinstrumenten zum Ausprobieren. Das Festzelt war wohl nicht ganz so voll wie am Samstag beim Blaskonzert von Marc Winterhalder und seinen Musikanten (wir berichteten), im Laufe des Tages jedoch wurde der Besuch immer zahlreicher.

Militärisch-flotte Eröffnung und heiße Polkas

Der musikalische Reigen wurde Punkt 12 Uhr von der Miliz- und Trachtenkapelle Oberharmersbach und unter der charmanten Moderation von Alisa Jilg eröffnet. Die 53 Musiker in ihren historischen Uniformen und unter der Leitung von Rüdiger Müller schmetterten zum Auftakt Rudi Fischers Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“, um dann mit dem Medley „Das Beste von Moravanca“ die Hits der renommierten tschechischen Blaskapelle anzustimmen, an Tempo zuzulegen und mit einem Donnerschlag zu enden. Mit „Cosplay in Sinfonie“ widmete sich die Blaskapelle auch modernen Titeln und überraschte bei „Trombone Show“ mit einem tollen Klang des Posaunen-Registers und bei „Der alte Dessauer“ mit einem brillanten Trompeten-Orchester-Dialog von Trompeter Landolin Jilg. Natürlich mussten die Oberharmersbacher nach zwei Stunden noch eine Zugabe spielen.

Die zweite Musikformation war eine hier noch nie gehörte Überraschung: Die Kapelle „Symbadisch Zähringen“, eine vor zehn Jahren ins Leben gerufene Gruppierung des Musikvereins Zähringen. Zwei Stunden lang unterhielten die 20 Musiker ihr Publikum unter der Leitung von Thierry Abramovivi mit zackigen Märschen, heißen Polkas, Ohrwurm-Schlagern sowie einigen Rock- und Pop-Klassikern, denen man die gelegentliche Zusammenarbeit des Orchesters mit Jazzmusikern durchaus anhörte.

Zweites Ensemble bot musikalische Überraschung

Die Begeisterung des Publikums war groß. Auch „Symbadisch“ durfte nach ihren zwei Stunden nicht ohne Zugabe von der Bühne.

Der Dritte im Bunde der symphonischen Blasmusik war der Musikverein Hofweier, der im vergangenen Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern durfte. Unter der Leitung von Stefan Polap spielten die 48 Musiker ein buntes Programm von traditioneller und moderner Blasmusik, von der die Zuhörer im Festzelt gar nicht genug kriegen konnten und nach zwei Stunden Zugabe um Zugabe verlangten.