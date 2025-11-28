Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg: Jugendprojektorchester und Aktivorchester begeisterten die Zuhörer
Die fünf Sängerinnen beim Stück  „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd Foto: Karl-Heinz Rümmele

Nachwuchs aus zehn Vereinen und das Aktivorchester der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg zeigen ihr Können.

Dirigent Jochen Mond hatte zu Beginn des Jahreskonzertes der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg im Vereinsheim des Musikverein Rohmatt gezeigt was man erreichen kann, wenn 40 Jungmusiker zusammengestellt aus zehn Vereinen zusammen in einem Jugendprojektorchester spielen. Mit dem Stück „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ von Kurt Gäbele begann das Programm der Jungmusiker, danach hörte man das Stück „Another Brick in the Wall“ von Roger Waters mit Gesanglicher Begleitung von vier kleinen Nachwuchsmusikerrinnen. Als letztes folgte „Mike Drop“ von Johannes Peer. Rauschender Applaus war der Lohn des ausgezeichneten ersten Teiles des Konzertes für das Projektorchester mit Jungmusikern vom Musikverein Atzenbach, der Feuerwehrmusik Mambach, des MV Rohmatt, der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, der Stadtmusik Zell, des MV Tegernau, des MV Utzenfeld, der Trachtenkapelle Todtnauberg, der Trachtenkapelle Brandenberg und der Stadtmusik Schönau.

 

Nach einer Pause ging es weiter im Programm mit dem Aktivorchester. Dieses spielte unter anderem „Le Horla“ von Bertrand Moren, das „Aladdin Medley“ einem Klassiker unter den Disney-Filmen. Mit der Filmmusik aus der Muppet-Show und der Sesamstraße „Mah Na Mah Nah“ von Piero Umiliani hörte man ein Saxophonsolo von Gianluca Gazzana. Rauschender Beifall war der Lohn für die einzelnen Stücke. Es folgte „Coldplay in Symphonie“ Mit dem Stück „Funk Attack“ von Otto M. Schwarz beidem Solist Dirk Muckenhirn mit einem Schlagzeugsolo begeisterte erfreute das Orchester die Besucher.

Beim Medley „Eighties Flashback“ von Paul Murtha mit den größten Hits der 1980 Jahre wurden die Zuhörer zurückgesetzt in diese Zeit mit „Thriller“ (Michael Jackson), „Time After Time“ (Cyndi Lauper), „ You Give Love a Bad Name“ ( Bon Jovi), „ Up Where We Belong“ ( Joe Cocker & Jennifer Warnes) und „ Eye of the Tiger“ ( Survivor). Hier gab es donnernden Applaus für das Orchester welches noch eine Zugabe zum Besten gab.

Ein Dank gab es für den Musikverein Rohmatt welcher sein Vereinsheim für das Konzert zur Verfügung stellte und auch die Bewirtung übernahm. Die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg lud schon zu ihrem Theater am 26. und 27. Dezember in die Angenbachtalhalle nach Häg ein.

 