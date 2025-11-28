Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg: Jugendprojektorchester und Aktivorchester begeisterten die Zuhörer

1 Die fünf Sängerinnen beim Stück „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd Foto: Karl-Heinz Rümmele Nachwuchs aus zehn Vereinen und das Aktivorchester der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg zeigen ihr Können.







Dirigent Jochen Mond hatte zu Beginn des Jahreskonzertes der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg im Vereinsheim des Musikverein Rohmatt gezeigt was man erreichen kann, wenn 40 Jungmusiker zusammengestellt aus zehn Vereinen zusammen in einem Jugendprojektorchester spielen. Mit dem Stück „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ von Kurt Gäbele begann das Programm der Jungmusiker, danach hörte man das Stück „Another Brick in the Wall“ von Roger Waters mit Gesanglicher Begleitung von vier kleinen Nachwuchsmusikerrinnen. Als letztes folgte „Mike Drop“ von Johannes Peer. Rauschender Applaus war der Lohn des ausgezeichneten ersten Teiles des Konzertes für das Projektorchester mit Jungmusikern vom Musikverein Atzenbach, der Feuerwehrmusik Mambach, des MV Rohmatt, der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, der Stadtmusik Zell, des MV Tegernau, des MV Utzenfeld, der Trachtenkapelle Todtnauberg, der Trachtenkapelle Brandenberg und der Stadtmusik Schönau.