Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg: Das Vorstandstrio hat sich bewährt

Zur Jahreshauptversammlung hatte die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg nach dem Patroziniums Gottesdienst St. Antoni in der Ehrsberger Kapelle ihre Mitglieder ins Gasthaus „Tanne“ nach Ehrsberg eingeladen. Das Vorstandstrio hat sich bewährt, hieß es bei der Versammlung. Darüber hinaus wurde auf die zahlreichen Aktivitäten der Trachtenkapelle im Jahre 2025 zurück geblickt..

Rückblick Begonnen hat das Jahr mit einer internen Neujahrsfeier im Probelokal, der die Neujahrsfeier der Gemeinde mit Jubiläum des 50-Jährigen Bestehens von Häg-Ehrsberg folgte. Über Fasnacht am Hemdglunki und am Umzug in Häg war man wieder dabei, zusammen mit dem Musikverein Rohmatt. Ein Ausflug zusammen mit der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen auf Einladung des Präsidenten vom BHV – anlässlich des 125-jährigen Bestehen der Trachtenkapelle und des 50-jährigen Bestehens der Trachtengruppe fand statt. Am 1.Mai fand eine Maiwanderung statt. Das Orchester trat an kirchlichen Anlässen sowie Festen befreundeter Vereine wurden musikalisch auf. Im Oktober fand wieder das gemeinsame Erntedankfest zusammen mit dem MV Rohmatt statt, vom 31.Oktober bis 2.November wurde ein Probewochenende in der Angenbachtalhalle durchgeführt

Das Jahreskonzert welches im Vereinsheim des MV Rohmatt durchgeführt wurde begann mit einer Uraufführung des Jugendprojektorchesters in dem 40 junge Musiker aus zehn Vereinen ihr Können zeigten, dem das Konzertdes Aktivorchesters folgte. Den Jahresabschluss bildete das Theater. Im vergangenen Jahr wurde es zweimal in der ausverkauften Angenbachtalhalle in Häg durchgeführt.

Jugendarbeit im Fokus

Im Fokus der Trachtenkapelle liegt natürlich die Jugendarbeit. Mit aktuell sechs motivierten Zöglingen und elf Jungmusikern (von zehn bis 18 Jahren) hat die Trachtenkapelle eine gute Resonanz in der Jugendausbildung zu Verzeichnen. Fünf junge Musiker erhielten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze. Auch das Juniorabzeichen wurde mit Erfolg abgelegt. Ein toller Pluspunkt stellt die Jugendausbildungsgemeinschaft zusammen mit dem Musikverein Atzenbach, der Feuerwehrmusik Mambach und dem Musikverein Rohmatt dar, welche 2026 auf ihr zehnjähriges Bestehen zurückblicken kann. Auftritte hatte das Vororchester beim Muttertagskonzert, am Adventsmarkt in Zell und beim Weihnachtskonzert in Atzenbach.

Die Jugendausbildungsgemeinschaft hatte sich zum Thema „Kraftquelle-Gemeinschaft-Seite an Seite für dich und mich“ beworben und konnte Ende November am Tag des Bürgerengagements in Lörrach die Würdigung sowie eine Spende von Landrätin Marion Dammann entgegennehmen.

Am 14. März findet der nächste Zöglingstag im Bürgerhaus in Mambach. Wer Interesse hat ein Blasmusikinstrument auszuprobieren ist herzlich Willkommen. Auch in diesem Jahr stehen wieder einige Auftritte für das Aktivorchester sowie das Vororchester auf dem Programm.

Probenbesuch

Als bestes Register wurde das Tenorhorn-Barittonregister 2025 mit dem Pokal ausgezeichnet (90, 4 Prozent).