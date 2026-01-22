Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg: Das Vorstandstrio hat sich bewährt

Jahreskonzert der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg mit dem Jugendprojektorchester ist gut gelungen. Die Musiker ziehen bei ihrer Mitgliederversammlung Bilanz.
Zur Jahreshauptversammlung hatte die Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg nach dem Patroziniums Gottesdienst St. Antoni in der Ehrsberger Kapelle ihre Mitglieder ins Gasthaus „Tanne“ nach Ehrsberg eingeladen. Das Vorstandstrio hat sich bewährt, hieß es bei der Versammlung. Darüber hinaus wurde auf die zahlreichen Aktivitäten der Trachtenkapelle im Jahre 2025 zurück geblickt..