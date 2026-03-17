Trachtenkapelle Gutach: Theater zwischen Beichte, Bier und Begehren

Mit zwei Theaterabenden sorgte die Trachtenkapelle für Unterhaltung in der Festhalle. Im Lustspiel rund um das fiktive Kloster „St. Nepomuk“ jagte ein komischer Einfall den nächsten.
Mit zwei Theaterabenden vor vollem Haus in der Gutacher Festhalle begeisterte die Theatergruppe der Trachtenkapelle am Wochenende ihr Publikum. Mit „Gelobt sei der Humor“ und „Herr, vergib uns“ stimmte der Vereinsvorsitzende Mike Lauble die Zuschauer eingangs auf die Geschehnisse im fiktiven Kloster „St. Nepomuk“ zu Gutach ein, in den kommenden gut zwei Stunden werde hemmungslos geraucht, gesoffen, geflirtet und gebetet.