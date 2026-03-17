Trachtenkapelle Gutach: Theater zwischen Beichte, Bier und Begehren

Mit zwei Theaterabenden sorgte die Trachtenkapelle für Unterhaltung in der Festhalle. Im Lustspiel rund um das fiktive Kloster „St. Nepomuk“ jagte ein komischer Einfall den nächsten.

Mit zwei Theaterabenden vor vollem Haus in der Gutacher Festhalle begeisterte die Theatergruppe der Trachtenkapelle am Wochenende ihr Publikum. Mit „Gelobt sei der Humor“ und „Herr, vergib uns“ stimmte der Vereinsvorsitzende Mike Lauble die Zuschauer eingangs auf die Geschehnisse im fiktiven Kloster „St. Nepomuk“ zu Gutach ein, in den kommenden gut zwei Stunden werde hemmungslos geraucht, gesoffen, geflirtet und gebetet.

Die kleine Gutacher Klosterzelle bestand aus Abt Michael (Mike Lauble), Bruder Daniel (Daniel Aberle) in der Klosterbrauerei und Bruder Mathias (Mathias Paffendorf) im Klostergarten.

Die Brüder haben sich perfekt arrangiert

Für die kleinen Fluchten aus dem Klosteralltag mit Beten und Arbeiten hatten sich die Brüder perfekt arrangiert. Braumeister Daniel „musste“ mehrmals am Tag im Sudhaus nach dem Rechten, Mathias nach den Heilkräutern und Abt Michael musste oder durfte nach den Frauen schauen. Lauble gab den von der Wollust gepeinigten Klosterbruder so intensiv, dass man im Zuschauerraum fast schon Mitleid mit dem notgeilen Abt bekam, sobald mit der Postbotin Vicky (Jasmin Sillmann) das Objekt der Begierde die Bühne betrat.

Mit dem leckeren „Klosterbräu“ und dem nicht minder wohl schmeckenden „Klostergras“ hatte die Männer-WG keinerlei wirtschaftliche Sorgen zu beklagen und konnte sich sogar Putzfrau Natalja (Katja Wöhrle) leisten, die mit vielen lustigen Wortverdrehungen die Lacher auf ihrer Seite hatte.

Zur Obrigkeit pflegte das Kloster ein entspanntes Verhältnis. Selbst Tatbestände wie die Erregung öffentlichen Ärgernisses – nachgewiesen durch nackte Tatsachen bei einer Radarkontrolle – oder Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz - das „Klostergras“ wurde gleich säckeweise vom örtlichen Bestatter Hasenhorst (Mario Schren verdealt - wurden mit Wachtmeister Becker (Heiner Spathelf) und dessen eifriger Polizeischülerin Lotta (Lotta Lauble) einvernehmlich abgeräumt. Und da selbst Hasenhorsts unzufriedene Gattin (Heidi Brohammer) auf der Suche nach ihrem Mann den Klosterfrieden nur wenig stören konnte, bedurfte es der vom Kardinal geschickten „Supernonne“ Martina Teufel, das beschauliche Leben im Kloster durcheinanderzuwirbeln.

Teufel fahndet mit inquisitorischem Furor

Mit inquisitorischem Furor fahndete die Teufel nach jedwedem Laster in den Klostermauern und wurde natürlich schnell fündig. Nachdem der den Klosterbrüdern verordnete Frühsport selbst in Domina-Manier nichts fruchtete, versuchte es die Supernonne mit einer Teufelsaustreibung. In einer herrlichen Szene berauschten sich dabei alle am süßlichen Duft des „Klostergrases“, das irrtümlich seinen Weg in den Weihrauchkessel gefunden hatte. Der ohnmächtig gewordenen Inquisitorin wurde im letzten Drittel des Stücks mit einer teuflischen Scharade übel mitgespielt und in einem furiosen Finale wurden alle Probleme zur Zufriedenheit aller Beteiligten einvernehmlich gelöst.

Das Stück

„Im Kloster ist der Teufel los“ ist eine Komödie in drei Akten aus der Feder von Carsten Lögering. Die Spielzeit beträgt etwa 100 Minuten.