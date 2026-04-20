Trachtenkapelle Gutach: Deshalb wirft das Jubiläumsfest schon jetzt seinen Schatten voraus

Die Gutacher Trachtenkapelle stellt sich auf eine große Herausforderung ein. Im kommenden Jahr feiern die Musiker ihr 125-jähriges Bestehen. Alle sollen mitziehen.
Die Trachtenkapelle Gutach geht mit dem bewährten Vorstand in das Jubiläumsjahr. In der Hauptversammlung am Freitag im Restaurant Weber’s Esszeit wurde der Vereinsführung einhellig erneut das Vertrauen ausgesprochen. (siehe Info). Das kommendes Jahr anstehende Fest anlässlich des 125 jährigen Bestehens der Trachtenkapelle wird ein Kraftakt für den Verein und nahm bei der Versammlung großen Raum ein. Bis nach Mitternacht wurde diskutiert über den Veranstaltungsort und -termin sowie das Programm.