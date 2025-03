Trachtenkapelle Gutach blickt voraus: Wechsel bei der Kindertanz-Gruppe

Jahrzehntelang war sie „an vorderster Front“ für die Trachtenkinder da, so Vorsitzender Mike Lauble. Nun gab Kathrin Ecker ihr Amt als Leiterin auf eigenen Wunsch auf. Sie habe einen wesentlichen Anteil daran gehabt, dass es für die Gruppe voran ging. Ecker bleibt dem Verein erhalten und wird sich auch weiterhin mit Jasmin Turobin um das Inventar bei Instrumenten und Trachten kümmern. Lotta Lauble wird nun gemeinsam mit Anna Henne und Carolin Oehler für die Gruppe zuständig sein.

Verein schließt 2024 mit Gewinn ab

Schriftführerin Daniela Kaspar blickte auf ein sehr aktives und musikalisch erfolgreiches Jahr zurück. Es habe zahlreiche Auftritte und Aktivitäten gegeben. Als Beispiele seien nur der „Fummelbunker“ bei der Mühlenbacher Fasnet, das Theaterstück „Lass die Sau raus“, die Sonnwendfeier, die 60-Jahr-Feier und das Bürgerfest im Freilichtmuseum, das Erntedankfest und das Jahreskonzert genannt. Kassierer Daniel Aberle zeigte sich sehr zufrieden über einen „schönen Gewinn“ zu dem die Bewirtung beim Fest im Freilichtmuseum wesentlich beitrug.

Auch der Vorsitzende Mike Lauble blickte aufs Jahr zurück. Es sei immer wieder ein harter Kreis von Personen, die zur Stelle seien, wenn man sie brauche, betonte er. Es sei auch immer schwieriger, die Anfragen in Bezug auf die Trachtenträger zu bewältigen. „Man muss jeden persönlich fragen. Wir sind ein Verein, wir gehören zusammen“, so Lauble. Das betreffe auch die Arbeitseinsätze, für die sich manche seit Jahren immer Urlaub nehmen würden. Ein Theaterstück sei für 2026 in Planung und als nächster Termin stehe am 6. April ein Konzert in der renovierten Peterskirche an, informierte er.

Zehn Zöglinge sind in der Ausbildung, berichtete Jugendleiterin Katharina Moser. Geplant sind Vormittage in der Grundschule und im Kindergarten. Der Verein nimmt wieder am Kinder-Ferienprogramm teil.

Es sei ein spannendes Jahr gewesen, befand Melanie Haas für die Trachtengruppe. Sie erinnerte an Dreharbeiten für Terra X im Freilichtmuseum, die Hofhockede sowie Auftritte bei der Verabschiedung von Landrat Frank Scherer und dem Amtsantritt von Landrat Thorsten Erny.

Dirigent Michael Blum machte deutlich, dass die Gewinnung von Nachwuchs eine Herausforderung sei. Trotz aller Bemühungen sei die Resonanz verhalten, man müsse neue Wege finden. Er nannte die Zusammenarbeit mit der Schule und die Präsenz in den sozialen Medien als Möglichkeiten. Die Probenbesuche seien vor den Konzerten gut, übers Jahr würde die Teilnahme jedoch schwanken. Würde jeder zuhause üben, würde das das musikalische Niveau deutlich erhöhen, mahnte er. Für die Zukunft stünden ein erweitertes Repertoire, die Zusammenarbeit mit Nachbarkapellen und gemeinsame Aktivitäten an. Es werde bereits auf das Vereinsjubiläum (125 Jahre) 2027 hingearbeitet.

Bürgermeister Siegfried Eckert betonte die gewaltige positive Atmosphäre, die man im Verein spüre: „Ihr wisst, wie großartig ihr unterwegs seid“. Er freue sich schon auf den großen Trachtentag am 25. Mai .

Für die Gutacher Vereinsgemeinschaft dankte Vereinssprecherin Sabine Prescher der Trachtenkapelle mit: „Wir lieben, was ihr tut“.

Probenbesuch

Mit 50 Proben und 17 Auftritten kamen insgesamt 67 Termine zusammen. Am häufigsten nahm Joachim Blum teil, auf den zweiten Platz kam Michael Blum und auf den dritten Platz Sebastian Heizmann. Es folgen Werner Joos und Fabian Blum.