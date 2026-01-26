Trachtenkapelle Gündringen: Wilfried Wehrstein für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Die Trachtenkapelle Gündringen begeisterte bei ihrem Jahreskonzert mit einer musikalischen Weltreise und Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft.
Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Trachtenkapelle Gündringen. In der ausverkauften Gemeindehalle nahm der Musikverein sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch urbane Klangwelten rund um den Globus. Kraftvolle und feierliche Kompositionen entführten die Zuhörer unter anderem nach Wien, Sevilla, Dublin, Mexiko City und Rio de Janeiro. Doch nicht nur die großen Metropolen standen im Fokus: Auch musikalische Eindrücke aus Ellwangen, Berlin und der Kleinstadt Perg fanden ihren Platz im abwechslungsreichen Programm und sorgten für besondere Akzente.