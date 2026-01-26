Trachtenkapelle Gündringen: Wilfried Wehrstein für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter der Trachtenkapelle Gündringen. In der ausverkauften Gemeindehalle nahm der Musikverein sein Publikum mit auf eine musikalische Reise durch urbane Klangwelten rund um den Globus. Kraftvolle und feierliche Kompositionen entführten die Zuhörer unter anderem nach Wien, Sevilla, Dublin, Mexiko City und Rio de Janeiro. Doch nicht nur die großen Metropolen standen im Fokus: Auch musikalische Eindrücke aus Ellwangen, Berlin und der Kleinstadt Perg fanden ihren Platz im abwechslungsreichen Programm und sorgten für besondere Akzente.

In dem feierlichen Rahmen des Konzerts nutzte der Musikverein zudem die Gelegenheit, langjährige aktive Mitglieder zu ehren. Die Vorstände Vanessa Schiller, Thomas Kiefer und Lisa Veitinger konnten so Evelyn Widmaier und Felix Sturm für 20 Jahre aktives Musizieren auszeichnen. Auf 40 Jahre aktive Mitgliedschaft blicken Katja Graf, Tanja Ziegler, Maik Geißler und Wolfgang Maier zurück.

Viele Besucher haben den Weg in die Gemeindehalle gefunden, um beim Jahreskonzert der Trachtenkapelle Gündringen dabeizusein. Foto: Florian Märker

Eine Ehrung ragte besonders heraus: Erstmals in der Vereinsgeschichte wurde die Ehrennadel in Gold mit Diamant an der Bandspange vergeben. Norbert Wilhelmi vom Blasmusikverband Calw übergab diese außergewöhnliche Auszeichnung an Wilfried Wehrstein für 70 Jahre aktive Mitgliedschaft in der Gündringer Trachtenkapelle. Ein Moment, der nicht nur für den Geehrten, sondern für den gesamten Verein von großer Bedeutung war.

Der Musikverein dankte im Anschluss allen Helferinnen und Helfern vor und hinter den Kulissen, die zum Gelingen des Abends beigetragen hatten. Ein besonderer Dank galt auch dem großen Publikum. Der große Zuspruch, die ausverkaufte Halle und die vielen positiven Rückmeldungen seien Ansporn für die weitere musikalische Arbeit im laufenden Jahr.

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft

20 Jahre

Evelyn Widmaier, Felix Sturm

40 Jahre:

Katja Graf, Wolfgang Maier, Tanja Ziegler und Maik Geißler

70 Jahre:

Wilfried Wehrstein