Bereits seit September dirigiert Fabian Geißler sowohl die Emminger Trachtenkapelle als auch den Musikverein Gündringen. Die Vorstandschaft der Emminger Trachtenkapelle sucht derzeit händeringend einen Nachfolger.

Es laufen bereits Probedirigate – in dieser Woche stellt sich ein neuer Dirigent in Emmingen vor, erklärt Vorstandsmitglied Barbara Schwarz im Gespräch mit der Redaktion. „Wir hoffen alle, dass wir einen guten Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Fabian Geißler finden“, sagt sie.

Geißler dirigiert die Trachtenkapelle seit 2018

Im Sommer 2018 hatte Geißler die musikalische Leitung übernommen und dies laut Schwarz mit „viel Leidenschaft, Geduld und Engagement.“ Die Trachtenkapelle habe unzählige Proben, Auftritte und Konzerte erlebt. Auch die schwierigen Pandemiejahre 2020 bis 2022 habe man gemeinsam durchgestanden.

Die Emminger Trachtenkapelle mit ihrem scheidenden Dirigenten Fabian Geißler genießen den Applaus des Publikums. Foto: Baum

Ein Meilenstein sei dann im Jahr 2023 das erste „richtige“ Konzert nach intensiver 14-tägiger Probenarbeit statt – gemeinsam mit der Jugendkapelle. Dies sei ein wunderbares Projekt gewesen, welches nicht nur die jüngeren Musiker förderte, sondern laut Schwarz auch „die Zusammenarbeit und den Austausch zwischen den Generationen stärkt.“

100-jähriges Jubiläum ist das Highlight

Für die Trachtenkapelle sei aber 2024 das absolute Highlight in der Zusammenarbeit mit dem scheidenden Dirigenten gewesen – damals wurde das 100-jährige Bestehen der Emminger Trachtenkapelle gefeiert. Fabian Geißler ließ damals eigens ein Jubiläumsstück für die Kapelle komponieren – der Komponist Markus Götz komponierte fürs 100-Jährige den „Weg der Flößer.“ Und: Der Dirigent fuhr damals den Komponisten nach dem Jubiläumskonzert so mal eben an die Schweizer Grenze, um ihn nach Hause zu bringen.

Unterm Strich dankte Barbara Schwarz dem Dirigenten nicht zuletzt dafür, dass die Trachtenkapelle als musikalische Gemeinschaft in seiner Zeit mehr zusammen gewachsen ist. Und die Zusammenarbeit zwischen Vorstandschaft und Dirigent sei immer unkompliziert, konstruktiv und effektiv gewesen. Fabian Geißlers Abschied machte viele Musiker traurig – und es flossen sogar einige Tränen, auch beim Dirigenten. Zum Andenken gab’s ein Büchle, überschrieben mit „Best Moments“, die die Musiker ihrem scheidenden Dirigenten schenkten.

Ins Allgäuland und zu den „Schmelzenden Riesen“

Die Musikstücke des Abschiedskonzerts erklangen unter dem Motto „Landschaften zum klingen bringen“ - hier ging es zunächst mit einem Konzertmarsch von Kurt Gäble ins „Allgäuland“, und von dort zum sagenumwobenen Berg Pilatus – dem Hausberg von Luzern. „Schmelzende Riesen“ war ein sinfonisches Werk über den Rückzug der Gletscher.

Anschließend erklangen afrikanische Rhythmen – Jambo Afrika fängt in sinfonischen Klängen Eindrücke aus der Serengeti ein – mit etwas Glück konnten die Zuhörer hier sogar eine Herde Gnus rennen hören.

Bei manchen Stücken wirkte auch der Liederkranz Emmingen mit. Foto: Baum

Von der Eroberung des Paradieses handelt die Komposition „Conquest of Paradise“ von Vangelis. Diese Komposition trugen die Musiker gemeinsam mit dem Liederkranz Emmingen vor – ebenso wie das italienische Werk „La sera sper il lag“. Hier dreht sich alles um einen romantischen Abend an einem der oberitalienischen Seen. Bei „La sera sper il lag“ sang der Chor ohne die Begleitung der Kapelle.

Sogar ans Meer entführte die Emminger Trachtenkapelle ihr Publikum – Beyond the Sea lief damals als Abspannmelodie des Kinohits „findet Nemo.“ Von dort reisten die Gäste gemeinsam mit der Kapelle an die brasilianische Copacabana. Mit der Perger Polka und einem Fliegermarsch endete das überaus gelungene Abschiedskonzert für Fabian Geißler, bei dem freilich auch die Jugendkapelle ihren viel beklatschten Auftritt hatte.