Trachtengruppe Zell: Die Kindertrachtengruppe wird 50 Jahre alt

In der Hauptversammlung der Zeller Trachtengruppe ließ der Vorsitzende Christoph Greiner die vergangenen zwei Jahre Revue passieren.
Greiner erinnerte an die zahlreichen repräsentativen Anlässe, welche die Trachtengruppe inzwischen überwiegend wahrnehme sowie an das Kreistrachtenfest in Häg-Ehrsberg, wo die Trachtengruppe gemeinsam mit den Kindern am Umzug teilnahm. Auch der Seniorennachmittag der Stadt Zell in der Adventszeit wurde gemeinsam mit der Kindertrachtengruppe gestaltet. Zudem blickte Greiner auf den Vereinsausflug nach Waldkirch ins Drehorgelmuseum sowie zur Winzergenossenschaft „Roter Bur“ in Glottertal zurück.