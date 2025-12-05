Trachtengruppe Zell: Die Kindertrachtengruppe wird 50 Jahre alt

Greiner erinnerte an die zahlreichen repräsentativen Anlässe, welche die Trachtengruppe inzwischen überwiegend wahrnehme sowie an das Kreistrachtenfest in Häg-Ehrsberg, wo die Trachtengruppe gemeinsam mit den Kindern am Umzug teilnahm. Auch der Seniorennachmittag der Stadt Zell in der Adventszeit wurde gemeinsam mit der Kindertrachtengruppe gestaltet. Zudem blickte Greiner auf den Vereinsausflug nach Waldkirch ins Drehorgelmuseum sowie zur Winzergenossenschaft „Roter Bur“ in Glottertal zurück.

Erfreut sei man über die neue „Zeller Wand“ beim Sparkassenplatz, die der Bürgerverein den Zellern zum 750-jährigen Stadtjubiläum geschenkt und an deren Kosten die Trachtengruppe sich mit 15 000 Euro beteiligt hat. Der Spendenbetrag, der noch aus dem Gewinn des Zeller Freilichtspiels „Ein Tag im April“ von 1998 stammt, sei in diesem Projekt sehr gut angelegt, sagte Greiner.

Gründung der Kindertrachtengruppe

Andrea Hornburg, die Leiterin der Kindertrachtengruppe, berichtete von verschiedenen Anlässen und Auftritten der Kinder. Ein Auftritt am Seniorennachmittag steht dieses Jahr noch aus. Die Gruppe umfasst derzeit zwölf Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren.

Christoph Greiner erinnert, dass die Kindertrachtengruppe vor 50 Jahren unter der Leitung von Marianne Muser gegründet wurde. Anlass war die Silberhochzeit des damaligen Gruppenleiters des Vereins, von Gerhard Jung und seiner Frau Klärli. Früher wie heute wissen die Kinder, ihr Publikum zu begeistern. Neben dem Tanzen, Singen sowie dem Vortragen alemannischer Gedichte, hat auch das Theaterspiel schon immer eine große Rolle gespielt. Hierzu gehören nicht nur kleine Theaterstücke oder Krippenspiele, sondern auch die Mitwirkung an den großen Zeller Freilichtspielen.

Die Neuwahlen des Vorstands

Ehrenvorstand und Kreisobmann des „Bund Heimat und Volksleben“, Alfred Knauber, bedankte sich bei der Trachtengruppe für die Pflege des Brauchtums und informierte über anstehende Neuerungen beim „Bund“. Er nahm auch die Entlastung der Vorstandschaft sowie die Wahlleitung vor. Bei den Neuwahlen gab es keine Änderungen. Christoph Greiner wurde als Vorsitzender einstimmig wiedergewählt, genauso wie sein Stellvertreter Daniel Greiner, Schriftführerin Marianne Waßmer, Kassiererin Carmen Döbele, Andrea Hornburg als Leiterin der Kindertrachtengruppe, Barbara Debes und Mathias Räuber als Aktivbeisitzer sowie Martha Räuber als Vertreterin der Passivmitglieder. Zu Kassenprüfern wurden Stefanie Trautner und Renate Lais bestellt.

Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder

Für 25-jährige Passivmitgliedschaft wurden Dorothee und Hermann Lederer mit dem silbernen Bänderbaum der Trachtengruppe ausgezeichnet. Den goldenen Bänderbaum für über 30-jährige aktive Mitgliedschaft im Verein erhielt Stefanie Trautner. Sie unterstützt zudem seit zwölf Jahren die Leiterin der Kindertrachtengruppe.

Eine ganz besondere Ehre wurde Carmen Döbele, Sabine Schmidt, Barbara Debes und Christoph Greiner zuteil. Sie alle waren 1975 bei der Gründung der Kindertrachtengruppe schon aktiv mit dabei und sind bis heute große Stützen des Vereins. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern der Trachtengruppe ernannt.

Carmen Döbele leitete die Jugendtrachtengruppe von 1993 bis 1999. Sie gehört seit 42 Jahren dem Vorstand an und führt seit 34 Jahren die Vereinskasse. Sabine Schmidt kümmerte sich von 1999 bis 2013 um den Trachtennachwuchs. Auch Barbara Debes leitete die Kindertrachtengruppe acht Jahre. Sie ist zudem seit 1991 Beisitzerin im Vorstand. Christoph Greiner wirkt seit 1989 im Vorstand. Er war zunächst zwei Jahre Beisitzer bevor er 16 Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden ausübte. Als Vorsitzender führt er die Trachtengruppe seit 18 Jahren.