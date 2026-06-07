Trachtengruppe Weil am Rhein: Über die Grenzen hinweg aktiv

Die Markgräfler Trachtengruppe aus Weil am Rhein zeigt sich nicht nur bei traditionellen Anlässen. Auch der Austausch mit Trachtengruppen aus der Schweiz und dem Elsass wird gepflegt.
„Die Tracht am Rheinknie“, an der Jahreshauptversammlung der Markgräfler Trachtengruppe in der Altweiler Chläbi stellte der Vorsitzende, Michael Lindemer, die vielen Aktivitäten vor. Der Blick auf die kommenden Veranstaltungen und Neuwahlen prägten die Jahreshauptversammlung ebenso. Einstimmig wurde Michael Lindemer wieder zum Vorsitzenden gewählt.