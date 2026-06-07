Trachtengruppe Weil am Rhein: Über die Grenzen hinweg aktiv

Die Markgräfler Trachtengruppe aus Weil am Rhein zeigt sich nicht nur bei traditionellen Anlässen. Auch der Austausch mit Trachtengruppen aus der Schweiz und dem Elsass wird gepflegt.

„Die Tracht am Rheinknie“, an der Jahreshauptversammlung der Markgräfler Trachtengruppe in der Altweiler Chläbi stellte der Vorsitzende, Michael Lindemer, die vielen Aktivitäten vor. Der Blick auf die kommenden Veranstaltungen und Neuwahlen prägten die Jahreshauptversammlung ebenso. Einstimmig wurde Michael Lindemer wieder zum Vorsitzenden gewählt.

Bericht des Vorsitzenden Traditionelle Anlässe, wie der Neujahrsempfang der Stadt Weil am Rhein oder die Eröffnung des Weindorfs Lörrach gehörten zum Jahresverlauf. Veranstaltungen rund um den Heimatdichter Johann Peter Hebel standen ebenfalls fix im Kalender. Es wurde an Vereinssitzungen, an Verbandssitzungen des Bund Heimat Volksleben sowie beim Kulturring teilgenommen. Aber auch an grenzüberschreitende Sitzungen mit dem Kantonalen Trachtenverband Basel-Stadt, Basel-Land und Vertretern der Elsässer Trachtengruppierungen war die Markgräfler Trachtengruppe vertreten. „Trachten, Tradition, drei Länder“, hier galt der Dank Lindemers allen Mitgliedern, sie sich an Veranstaltungen oder organisatorischen Arbeiten eingebracht haben.

Ein besonderes Dankeschön galt Sybill Banholzer, der Präsidentin des Trachtenverband Basel, die das Trachtenwesen über die Grenze hinaus unterstützt. Ob Basler Tattoo-Parade, bei der Basel-Stadt, das Elsass, Basel Landschaft und das Markgräflerland sich bestens präsentierten oder bei der Teilnahme an der ESC Parade in Basel, einmal mehr konnte Tradition und ein gutes Miteinander der Trachtenträger im Dreiland verbunden werden. Beim Trachtenumzug beim Hans-Thoma-Fest in Bernau waren die Markgräfler dabei und im September fand der traditionelle Trachtenfrühschoppen in Tüllingen statt. Ein Höhepunkt war der Festumzug am Cannstatter Volksfest, an dem die Hebelmusik Hausen dabei war. Mit an Bord war auch Alt-Oberbürgermeister Wolfgang Dietz mit Gattin, der diese Fahrt als Abschiedsgeschenk von der Trachtengruppe bekommen hatte. Das Stanserhorn wurde besucht, was auf die gute Verbindung zu Basel zurückzuführen war. Mit Blick in die Zukunft zeigte Lindemer die kommenden Veranstaltungen auf. So findet am 6. und 7. Juni in Kandern das Kreistrachtenfest statt. Mit der Trachtengruppe Basel Stadt werden die Markgräfler zum 100-jährigen Jubiläum der Trachtenvereinigung Schweiz nach Sursee fahren. Am 28. Juni sind die Trachtenträger am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel anzutreffen. Und auch an der Tattoo Parade wird mitgelaufen. Im vergangenen Jahr wurde die Trachtengruppe von der Stadtmusik begleitet. Auch in diesem Jahr wird die Stadtmusik wieder dabei sein. Schließlich findet der beliebte Trachtenführschoppen in Tüllingen am 4. Oktober statt.

Kassenbericht

Sonja Villinger stellte die Kasse vor, die aufgrund der vielen Aktivitäten ein kleines Minus verzeichnet. Kassenprüferin Desiree Floescher erwirkte die Entlastung.

Wahlen

Kulturamtsleiter Peter Spörrer, der die Wahlen leitete, sagte: „Ich bin froh darüber und es ist wichtig, das gelebte Brauchtum und Kulturgut am Leben zu erhalten“. Dies sei „eine super Sache für die Stadt Weil am Rhein“. Einstimmig wurde Michael Lindemer, der sich sehr engagiert für die Markgräfler Trachtengruppe einsetzte, wieder zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Jörg Roßkopf, Schriftführerin Sabrina Pramstaller und Kassiererin Sonja Villinger wurde ebenfalls einstimmig gewählt. Beisitzer sind Maria Röttele, Johanna Rütschle und Britta Martin. Neuer Kassenprüfer ist Martin Pramstaller.

Trachtengruppe

Mitglieder

Mitglieder 132, darunter 67 Trachtenträger 67 mit kompletter Tracht

Internet

www.markgraefler-trachtengruppe.de