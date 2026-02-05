Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Trachtengruppe zählt einige Auftritte

Benjamin Faller und Margarethe Rümmele sind weiterhin als Vorstandsteam bei der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg tätig.
Im Gasthaus „Tanne“ in Ehrsberg fand unlängst die Hauptversammlung der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg statt. Benjamin Faller vom Vorstandsteam begrüßte neben den Aktiven, einige Ehrenmitglieder, Mitglieder der Jugend und Kindertrachtengruppe mit Eltern, Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Waßmer sowie Alfred Knauber den Kreisobmann des Bund Heimat und Volksleben (BHV) sowie seine Stellvertreterin Marianne Waßmer.