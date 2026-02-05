Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Trachtengruppe zählt einige Auftritte

Im Gasthaus „Tanne“ in Ehrsberg fand unlängst die Hauptversammlung der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg statt. Benjamin Faller vom Vorstandsteam begrüßte neben den Aktiven, einige Ehrenmitglieder, Mitglieder der Jugend und Kindertrachtengruppe mit Eltern, Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Waßmer sowie Alfred Knauber den Kreisobmann des Bund Heimat und Volksleben (BHV) sowie seine Stellvertreterin Marianne Waßmer.

Berichte Nach einem kurzen Totengedenken folgten die Berichte. Von Schriftführerin Carina Kiefer erfuhr man die zahlreichen Aktivitäten der Erwachsenen Trachtengruppe. Die Gruppe hatte einige Auftritte bei befreundeten Vereinen, nahm am Winzerfest in Auggen teil, machte gesellige Zusammenkünfte und fuhr zusammen mit der Trachtenkapelle nach Gutach zu den Vogtsbauernhöfen auf Einladung vom Präsidenten des BHV Siegfried Eckert. Auch half man bei Vereinen an deren Festen aus.

Von Kassenverwalterin Eva Frank erfuhr man, dass 2025 mehr Ausgaben als Einnahmen zu verbuchen waren. Sachverwalterin Lara Rümmele gab Auskunft über den Sachbestand.

Jugend

Sabrina Weide informierte über die Kinder und Jugendtrachtengruppe welche zurzeit bei den Kindern aus 22 Kindern (neun Jungen und 13 Mädchen besteht sowie bei der Jugendtrachtengruppe aus neun Mädchen besteht. Björn Asal berichtete über die Erwachsenengruppe welche er mit Margarethe Rümmele zusammen leitet. Danach verlas Benjamin Faller den Jahresbericht des Vorstandsteams.

Wahlen

Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Waßmer führte danach die Wahlen der Gesamtvorstandschaft durch. Als Vorstandsteam erhielten Benjamin Faller und Margarethe Rümmele wieder das Vertrauen der Mitglieder, Schriftführerin Carina Kiefer wurde in ihrem Amt bestätigt sowie Kassenverwalterin Eva Frank und Sachverwalterin Lara Rümmele. Tanzleiterinnen bei der Kinder und Jugendtrachtengruppe sind Sabrina Weide-Julia Ulrich und Sabrina Barbisch. In der Kindertrachtengruppe sind noch Katja Faller und Marina Kohler als Helfer dabei. Tanzleiterin und Tanzleiter in der Erwachsenengruppe bleiben Margarethe Rümmele und Björn Asal.

Benjamin Faller dankte allen Mitgliedern, der Gemeinde, der Pfarrgemeinde sowie dem gesamten Vorstand und Alfred Knauber sowie Marianne Waßmer.

Wilhelm Waßmer bedankte sich im Namen der Gemeinde bei der Trachtengruppe. Alfred Knauber bedankte sich im Namen des Bund Heimat und Volksleben und gab noch Termine bekannt.

Termine: Am 15. März ist in Altenheim die Hauptversammlung des Bund Heimat und Volksleben, am 6 und 7. Juni findet in Kandern ein Kreistrachtentag statt, vom 11 bis 13. September finden die Heimattage in Oberkirch statt, und die Herbstversammlung des BHV findet am 8. Oktober in Zell im Wiesental statt.