Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Tanz und Mundart
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Die Trachtengruppe aus St. Peter bei ihrem Auftritt in der Angebachtalhalle. Foto: Karl-Heinz Rümmele

Trachtengruppen und Trachtenkapellen erfreuten die Gäste in der Angebachtalhalle in Häg-Ehrsbert.

Die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg hatte am Wochenende unter dem Motto „WO D`Heimat klingt“ in die Angenbachtalhalle nach Häg eingeladen. Sie eröffnete das zweitägige Festprogramm mit ihrem Einmarsch begleitet von Werner Müller und Stefan Schweizer am Akordeon und dem Tanz „Bauernmadel“. Zwischen den Tänzen erwartete die Besucher Vorträge von von Ida Kiefer aus Zell-Atzenbach sowie Jenny Gersbacher aus Häg-Ehrsberg. Beides Siegerinnen des Gerhard-Jung-Wettbewerbs der Stadt Zell. Sie erhielten viel Beifall, ebenso auch Karla Suppinger. Ida Kiefer und Simone Waßmer mit ihrem Glockenspiel.

 

Als nächstes sahen die Besucher die Tanzdarbietungen der Trachtengruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern. Auch hier gab es rauschenden Applaus. Zum Abschluss des ersten Tages spielte die Formation „Mondzid“ zur Unterhaltung auf.

Der zweite Tag begann mit einem Auftritt der Trachtenkapelle Präg unter Dirigent Axel Friedrich welche für ihre Beiträge mit viel Beifall belohnt wurde, und erst nach zwei Zugaben die Bühne verlassen durfte. Die Halle füllte sich zusehends und als dann die Kinder- und Jugendtrachtengruppe Häg-Ehrsberg mit ihren tänzerischen Beiträgen auf der Bühne stand gab es zahlreichen Applaus. Die Trachtengruppe St. Peter erfreute die Besucher in der Halle mit einigen Tänzen und einem GlockenspielAbschluss des Tages machte die Trachtenkapelle Hinterzarten mit Dirigent Axel Winterhalter in voller Halle und durfte die Bühne erst nach zwei Zugaben verlassen.

 