Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Tanz und Mundart

1 Die Trachtengruppe aus St. Peter bei ihrem Auftritt in der Angebachtalhalle. Foto: Karl-Heinz Rümmele Trachtengruppen und Trachtenkapellen erfreuten die Gäste in der Angebachtalhalle in Häg-Ehrsbert.







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Die Trachtengruppe Häg-Ehrsberg hatte am Wochenende unter dem Motto „WO D`Heimat klingt“ in die Angenbachtalhalle nach Häg eingeladen. Sie eröffnete das zweitägige Festprogramm mit ihrem Einmarsch begleitet von Werner Müller und Stefan Schweizer am Akordeon und dem Tanz „Bauernmadel“. Zwischen den Tänzen erwartete die Besucher Vorträge von von Ida Kiefer aus Zell-Atzenbach sowie Jenny Gersbacher aus Häg-Ehrsberg. Beides Siegerinnen des Gerhard-Jung-Wettbewerbs der Stadt Zell. Sie erhielten viel Beifall, ebenso auch Karla Suppinger. Ida Kiefer und Simone Waßmer mit ihrem Glockenspiel.