Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Offene Probe mit 100 Tänzern

1 In der Angebachtalhalle wurde munter getanzt. Foto: Karl-Heinz Rümmele Drei Tage Probewochenende der Trachtenjugend im Bund Heimat und Volksleben in Häg-Ehrsberg.







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Kürzlich trafen sich in Häg-Ehrsberg rund 50 Jungen und Mädchen mit Betreuern im Pfarrheim in Häg sowie zum Tanzen in der Angenbachtalhalle. Am Freitag wurden die Schlafplätze selbst ausgesucht im Pfarrheim. Am Samstag ging es dann Los mit dem Tanzen den Tag über. Am Abend fand eine offene Probe in der Halle statt an der Vertreter von zahlreichen Mitgliedsvereinen teilnahmen. Alles in allem waren es um die 100 junge und ältere Tänzer, die an der offenen Probe teilnahmen. Auch das Vorstandstrio der Trachtenjugend im Bund Heimat und Volksleben mit Sara Motz, Ulrich Danzeisen und Natascha Schneider waren vor Ort. Sandra und Natascha hatten sogar ihren Nachwuchs dabei, dem es auch gefiel. Werner Müller war der Musiker der zum Tanzen aufspielte. So wurden um die 20 Tänze getanzt. Am Sonntagmorgen wurde alles wieder verstaut und zur Heimfahrt vorbereitet. Dank gebührt sei den zahlreichen Helferinnen im Küchendienst und der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg.