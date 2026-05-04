Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Langjährige Mitglieder mit viel Herzblut aktiv

Alfred Knauber und Marianne Waßmer, Kreisobleute des Bunds Heimat und Volksleben zeichneten drei langjährige Mitglieder aus. Carina Kiefer, Sabrina Weide und Benjamin Faller wurden für ihre fast 40-jährige aktiv Mitgliedschaft jeweils mit der Silbernen Ehrennadel des Bund Heimat und Volksleben geehrt. Alle drei Geehrten sind mit Herzblut in der Trachtengruppe tätig und haben verschiedene Posten gehabt.

Carina Kiefer trat 1988 der Trachtengruppe bei erhielt 1993 die Vereinsehrennadel- Bänderbaum in Bronze, 1998 die Vereinsehrennadel- Bänderbaum in Silber und 2008 die Vereinsehrennadel Bänderbaum in Gold. Sie ist seit 2013 Ehrenmitglied der Trachtengruppe, und erhielt 2013 die Ehrennadel des Bund Heimat und Volksleben in Bronze. Sie war von 2001 bis 2004 stellvertretende Jugendtanzleiterin, von 2004 bis 2009 Tanzleiterin der Jugend sowie von 2009 bis 2018 Tanzleiterin der Kinder (steht heute noch Hilfreich zur Stelle). Sie war von 2015 bis 2022 im Vorstandsteam und seit 2024 Schriftführerin.

Sabrina Weide trat 1990 dem Verein bei erhielt 2000 die Vereinsnadel-Bänderbaum in Silber und 2010 den Bänderbaum im Gold der Trachtengruppe. Sie ist Ehrenmitglied seit 2015 und war von 1999 bis 2017 Sachverwalterin Aktuell ist sie Tanzleiterin der Kinder und Jugendtrachtengruppe

Benjamin Faller trat 1988 der Trachtengruppe bei erhielt 1993 die Vereinsehrennadel Bänderbaum in Bronze, 1998 in Silber und 2008 in Gold. Ist Ehrenmitglied seit 2013. Erhielt 2013 die Ehrennadel des Bund Heimat und Volksleben in Bronze und ist seit 2013 Ehrenmitglied. Von 1999 bis 2005 war er Jugendvertreter und von 2007 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender. Seit 2024 ist er im aktuellen Vorstandsteam. Bürgermeister Dirk Philipp konnte im Namen der Trachtengruppe Katja Faller welche im Jahr 2001 der Trachtengruppe beigetreten ist und zahlreiche Posten inne hatte zum Ehrenmitglied ernennen. Sie ist 2001 der Trachtengruppe beigetreten erhielt 2006 das Vereinsabzeichen in Bronze, dem 2011 das Silberne und 2021 das Goldene Vereinsabzeichen folgten. 2021 bekam sie auch das Bronzene Ehrenabzeichen des Bund Heimat und Volksleben. Außerdem wurde Lara Rümmele für ihre 20-jährige aktiv Mitgliedschaft mit dem Silbernen Bänderbaum der Trachtengruppe nebst Urkunde Ausgezeichnet. Des Weiteren konnte von Margarethe Rümmele(Vorstandsteam) Lara Rümmele mit dem Vereinsabzeichen Bänderbaum in Gold nebst Urkunde für 20-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Lara Rümmele trat 2006 in die Trachtengruppe im Alter von fünf Jahren ein. Seit 2022 ist sie Requisitenverwalterin seit 2022, macht den Einkauf für Feste und engagiert sich auch viel und gern.