Trachtengruppe Häg-Ehrsberg: Langjährige Mitglieder mit viel Herzblut aktiv

Beim Heimatabend der Trachtengruppe Häg-Ehrsberg gab es auch Ehrungen verdienter langjähriger aktiv Mitglieder.
Alfred Knauber und Marianne Waßmer, Kreisobleute des Bunds Heimat und Volksleben zeichneten drei langjährige Mitglieder aus. Carina Kiefer, Sabrina Weide und Benjamin Faller wurden für ihre fast 40-jährige aktiv Mitgliedschaft jeweils mit der Silbernen Ehrennadel des Bund Heimat und Volksleben geehrt. Alle drei Geehrten sind mit Herzblut in der Trachtengruppe tätig und haben verschiedene Posten gehabt.