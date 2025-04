Bei der Hauptversammlung des Trachtenblasorchesters (TBO) Baiersbronn im Hotel Rose, über die der Verein in einer Mitteilung informiert, dankten die Vorsitzenden Sebastian Braun und Daniela Rimmasch den Musikern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

Auch für das laufende Jahr hat sich der Verein einiges vorgenommen. So wird das Trachtenblasorchester im Rahmen der Gartenschau am 1. Juni und am 26. Juli für die Besucher spielen und am 13. Juli zusammen mit den anderen Musikvereinen aus Baiersbronn und Freudenstadt das Programm gestalten. Am 14. September wird der Verein wieder auf dem Stöckerkopf die Gäste bewirten.

Schriftführer Maik Finkbeiner ließ in seinem Tätigkeitsbericht die Ereignisse des vergangenen Jahres Revue passieren, so zum Beispiel die Bewirtung auf dem Stöckerkopf und bei der Burgundernacht sowie die Teilnahme am Kreismusikfest und das Weihnachtskonzert. Kassiererin Lisa Oehler vermeldete in ihrem Bericht einen positiven Saldo. Dirigent Milen Haralambov hob hervor, dass das Repertoire des Orchesters bunter und vielfältiger geworden ist.

Timo und Vanessa Oehler berichteten über die Aktivitäten der Vereinsjugend. Mit Ferdi Güner und Lif Johannsen haben im vergangenen Jahr nach langer Zeit wieder zwei Jungmusiker des TBO an den D-Lehrgängen des Kreisverbands teilgenommen und mit guten Ergebnissen abgeschlossen. Für dieses Jahr hat sich die Jugendkapelle für die Teilnahme am Euro-Musique-Festival im Europapark beworben.

Zahlreiche Auszeichnungen

Für den Blasmusikkreisverband Freudenstadt nahm der stellvertretende Präsident Peter Kreidler die Ehrungen verdienter aktiver Mitglieder vor. In einem kurzen Grußwort äußerte er laut der Mitteilung seine Enttäuschung darüber, dass der Kreisverband bei den Planungen zur Gartenschau nicht mit einbezogen worden sei.

Für zehn Jahre als Musiker wurden Christoph Bierbach, Tobias Junt, Dominik Sysala und Daniela Zinser mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Renate Braun erhielt für 50 Jahre die Ehrennadel in Platin, Ernst Rothfuß für 60 Jahre die Ehrennadel in Platin mit Diamant.

Milen Haralambov bekam für zehn Jahre die Dirigentennadel in Bronze. Lisa Oehler erhielt für zehn Jahre Vorstandstätigkeit die Verdienstmedaille in Bronze und Daniela Rimmasch für 25 Jahre die Verdienstmedaille in Gold mit Diamant.