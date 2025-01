Regierungspräsident Carsten Gabbert und Landrat Christian Ante haben erstmals gemeinsam beim traditionellen Trachtenempfang im Basler Hof in Freiburg zahlreiche Gruppen des Bunds „Heimat und Volksleben“ aus dem ganzen Regierungsbezirk sowie Gruppen aus der Schweiz und Frankreich empfangen.

Mit dabei war auch eine Abordnung der Trachtengruppe Fürstenberg.

Prominente Gäste

Vor zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft nahmen Ante und Gabbert laut Mitteilung des Regierungspräsidiums (RP) die Neujahrsgrüße der Trachtenträger mit ihrem Präsidenten Siegfried Eckert an der Spitze, entgegen.

Statt wie bisher üblich zum neuen Jahr Geschenke zu überbringen, haben sich die Abordnungen der Trachtenträger darauf geeinigt, Geldbeträge an gemeinnützige Institutionen zu spenden.

Nachdenkliche Worte

Gabbert ging in seiner Ansprache auf die aktuelle politische Situation in Deutschland und die zunehmenden demokratiefeindlichen Tendenzen ein: „Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten für die Entwicklung unserer Gesellschaft so viel erreicht, etwa für die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Inklusion von Behinderten und die Diversität insgesamt. Darauf können wir stolz sein und dahinter gehen wir nicht mehr zurück.“

Den männlichen und weiblichen Trachtenträgern dankte er für ihr Engagement.