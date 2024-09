Towerrun in Rottweil

38 Angefeuert vom Publikum geht es los – zu einem kurzen Sprint an den Testturm und dann 1390 Stufen empor zur Aussichtsplattform. Foto: Ralf Graner Photodesign/Moriz ZatkoZatko

Der Rottweiler TK-Elevator-Towerrun lockt nicht nur Profisportler und Hobbyläufer an. Für Feuerwehrleute ist der Treppenlauf auf die 232 Meter hohe Besucherplattform ein willkommener Leistungstest.









Eine riesige Flotte an Feuerwehrfahrzeugen stand am Sonntag an der Zufahrtstraße zum Testturm auf dem Berner Feld. Aus ganz Deutschland und der Schweiz waren Feuerwehrleute zum Towerrun angereist. Mit Schutzausrüstung erklommen 113 Männer-Teams die 1390 Stufen.