Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld startet am Sonntag im TK Elevator Testturm in Rottweil zum Towerrun. 1200 Hobbysportler und ambitionierte Läufer mit Kletterqualitäten aus 17 Nationen haben sich beim ausverkauften Event angemeldet.

Der Towerrun in Rottweil ist in diesem Jahr erneut das Finale des Deutschen Towerrunning Cups. Beginn ist am Sonntag, 17. September, um 9 Uhr mit der Ausgabe der Startunterlagen. Die ersten Läufer machen sich dann ab 10 Uhr auf den Weg, möglichst schnell die 1390 Stufen hinauf in 232 Metern Höhe zu erklimmen. Der höchste Treppenlauf in Westeuropa ist ein anstrengender Spaß für Anfänger, Profis und Feuerwehrleute aus 17 Nationen.

Verena Schmitz und Christian Riedl gehen am Sonntag wieder an den Start. Foto: copyright pulsschlag/Benjamin Lau

Wenn am Sonntag, 17. September, die vierte Auflage des TK Elevator Towerruns in Rottweil steigt, können sich die Teilnehmer auf ein besonderes Highlight freuen: Zum zweiten Mal in Folge beheimatet der Testturm für moderne Aufzugsysteme das Finale des Deutschen Towerrunning Cups. 1200 Hobbysportler und ambitionierte Läufer mit Kletterqualitäten aus 17 Nationen haben sich beim ausverkauften Event angemeldet.

Verena Schmitz und Christian Riedl wollen gegen internationale Topstars ihre Titel verteidigen

Freuen können sich alle Treppenlauf-Fans und Zuschauer auf ein international starkes Teilnehmerfeld. Beim TK Elevator Towerrun startet mit Titelverteidigerin Verena Schmitz (Towerrunning Germany) die Streckenrekordhalterin (9:26 Minuten) aus Koblenz. Die 39-jährige Weltranglisten-Dritte startet im Trikot der aktuellen deutschen Meisterin und bekommt es in Rottweil mit einer starken internationalen Konkurrenz zu tun. So haben mit der japanischen Weltranglisten-Fünften Yuko Tateishi, der Britin Verity Rees (Rang 7) und der baden-württembergischen Lokalmatadorin Monica Carl vom Bodensee (Rang 9) gleich drei weitere Top-Ten-Athletinnen gemeldet.

Internationale Spitzensportler

Bei den männlichen Treppenläufern geht der japanische Weltranglisten-Zweite Ryoji Watanabe als Favorit ins Rennen. Zum Favoritenkreis um die Podiumsplätze zählen mit Vorjahressieger und Streckenrekordhalter Christian Riedl (6:56 Minuten) aus Erlangen, dem amtierenden Deutschen Meister Andreas Fruhmann aus Leverkusen (Weltranglisten-Rang 6) und dem Kölner Görge Heimann (Rang 11 / deutscher Meister 2021) drei ambitionierte deutsche Starter vom Team Towerrunning Germany. Komplettiert wird das Aufgebot der Topstarter in Rottweil von dem Belgier Omar Bekkali.

Höchster Treppenhauslauf in Westeuropa

Der höchste Treppenhauslauf in Westeuropa ist nicht nur etwas für internationale Topathleten und harte Feuerwehrleute. Im Gegenteil, vom Treppenlauf-Neuling bis zum Wettkampfsportler, vom siebenjährigen Kind bis zum 87-jährigen Senior, einzeln, im Team oder in den Feuerwehrwertungen – jeder kann den Testturm in Rottweil bezwingen, denn in den vergangenen Jahren lag die Finisherquote in Rottweil bei 99 Prozent.

„Bei den Towerruns sind im Gegensatz zu anderen Läufen Kletterqualitäten gefragt. Als Lohn für die Anstrengung winkt in Rottweil ein atemberaubender Panoramablick vom TK Elevator Testturm in 232 Metern Höhe über den Schwarzwald bis hin zu den Alpen“, weiß Projektleiter Christian Dillschnitter von der Kölner Eventagentur pulsschlag, die auch am 13. August die deutschen Treppenlaufmeisterschaften im KölnTurm veranstaltete.

Bei der vierten Auflage in Rottweil werden verschiedene Wettbewerbe angeboten. Neben dem Wettbewerb für zivile Einzelstarter und Teams gehen auch die Feuerwehrleute wieder an den Start. Die Feuerwehr-Teams starten in Schutzkleidung mit und ohne Atemschutzgerät.

Zeitplan

9 Uhr

Beginn Startunterlagenausgabe im Orga-Zelt, Öffnung Garderobe

10 Uhr

Starts Einzel-Elite

10.20 Uhr

Starts Einzel-Läufer

12 Uhr

Starts Teams

12.40 Uhr

Starts Feuerwehr-Elite (mit PA)

12.50 Uhr

Starts Feuerwehr-Wertung mit angeschlossenem PA

13.10 Uhr

Siegerehrung Einzel- und Teamwertungen

15.10 Uhr

Starts Feuerwehr-Wertung ohne angeschlossenem PA

16.30 Uhr

Siegerehrung Feuerwehr-Wertungen

16.45 Uhr

Schließung Garderobe