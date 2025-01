Toursimus in Furtwangen: Gastgeber überzeugen mit Angebot

Toursimus in Furtwangen

1 Freuen sich über das familienfreundliche Angebot (von links): Uta Thoma von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, Patrick Rapp, Präsident des Tourismus-Verbands Baden-Württemberg, Christine Müller mit Enkel Liam vom Kanstingerhäusle, Elias, Carola und Robert Müller vom Altvogtshof, Eleonore Steenken, Geschäftsführerin der Tourismus Marketing GmbH, Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH, und Fritz Engelhardt, Vorsitzender der Dehoga Baden-Württemberg. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Drei Furtwanger Betriebe erhielten eine Auszeichnung als Teil der größten familienfreundlichen Ferienregion in Baden-Württemberg. Alle drei Jahre überprüft eine Jury im Auftrag des Unternehmens Tourismus Marketing die Zertifizierung.









Link kopiert



Der Hochschwarzwald ist im Rahmen des Wettbewerbs Familien-Ferien in Baden-Württemberg zum sechsten Mal in Folge als größte familienfreundliche Ferienregion ausgezeichnet worden. Unter den zwölf Gemeinden, 30 Gastgebern, fünf Restaurants und drei Erlebnispartnern, die am Zertifizierungsverfahren teilgenommen haben, sind auch drei Gastgeber aus Furtwangen: der Altvogtshof von Carola und Robert Müller, das Kanstingerhäusle von Christine Müller sowie der Höhengasthof Kolmenhof von Katharina und Christoph Dold.