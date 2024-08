1 Kommende Woche soll Swift auf ihrer Tour wieder in der britischen Hauptstadt spielen. (Archivbild) Foto: Tayfun Salci/ZUMA Press Wire/dpa

Wegen eines geplanten Terroranschlags werden in Österreich mehrere Konzerte von Taylor Swift abgesagt. Bald soll die 34-Jährige in London spielen. Wie geht es weiter mit der Tour?









London - Londons Bürgermeister Sadiq Khan hält an den geplanten Konzerten von Superstar Taylor Swift fest. In Österreich waren mehrere Auftritte abgesagt worden, weil ein Islamist einen Anschlag in Wien geplant hatte. Kommende Woche soll Swift auf ihrer Tour wieder in der britischen Hauptstadt spielen.